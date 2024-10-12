Матч Украина — Грузия закончился дракой болельщиков — видео

Украинские и грузинские болельщики устроили потасовку после матча
В рамках третьего тура Лиги Наций сборная Украины в Польше сыграла против Грузии. Матч завершился победой команды Сергея Реброва со счетом 1:0.
После игры между болельщиками возникла потасовка, передает "Чемпион".
Драка после матча Украина — Грузия
Конфликт случился после матча. Болельщики общались друг с другом на повышенных тонах. Затем фанаты начали толкаться. В один момент активный грузинский болельщик ворвался из глубины и нанес удар украинцу. Один из стюардов сразу же его скрутил и вывел за пределы стадиона.
Отметим, что сборная Украины после трех туров набрала три очка и идет на последнем месте в квартете. Грузия находится на первой позиции — шесть баллов и хорошая разница забитых и пропущенных мячей.
Напомним, за Артемом Довбиком наблюдают скауты двух грандов европейского футбола.
Ранее бывший футболист "Шахтера" оценил выступление Михаила Мудрика в матче с Грузией.
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