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Украинские и грузинские болельщики устроили потасовку после матча

12 октября 2024 15:31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Матч Украина — Грузия закончился дракой болельщиков — видео
Украинские болельщики на матче Украина — Грузия. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В рамках третьего тура Лиги Наций сборная Украины в Польше сыграла против Грузии. Матч завершился победой команды Сергея Реброва со счетом 1:0.

После игры между болельщиками возникла потасовка, передает "Чемпион".

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Конфликт случился после матча. Болельщики общались друг с другом на повышенных тонах. Затем фанаты начали толкаться. В один момент активный грузинский болельщик ворвался из глубины и нанес удар украинцу. Один из стюардов сразу же его скрутил и вывел за пределы стадиона.

Болельщики на матче Украина — Грузия
Грузинские болельщики на матче Украина — Грузия. Фото: Reuters

Отметим, что сборная Украины после трех туров набрала три очка и идет на последнем месте в квартете. Грузия находится на первой позиции — шесть баллов и хорошая разница забитых и пропущенных мячей.

Напомним, за Артемом Довбиком наблюдают скауты двух грандов европейского футбола.

Ранее бывший футболист "Шахтера" оценил выступление Михаила Мудрика в матче с Грузией.

Также после матча Максим Таловеров рассказал, был ли пенальти за фол на Китеишвили.

футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций болельщики Сборная Грузии по футболу

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