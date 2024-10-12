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Таловеров ответил, был ли пенальти в ворота Трубина за фол на Китеишвили

12 октября 2024 12:11
Станислав Костюк - Редактор
Таловеров рассказал, был ли пенальти в ворота сборной Украины
Максим Таловеров на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Максим Таловеров вышел на поле в основном составе сборной Украины на матч третьего тура Лиги Наций с Грузией. Защитник допустил несколько ошибок, но "сине-желтые" выиграли матч и не пропустили гол в свои ворота. 

Таловеров признал, что его команде пришлось понервничать в поединке с сильным соперником, сообщает Telegram-канал "Днепрянин". 

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Сборная Украины одержала первую победу в Лиге Наций благодаря голу Михаила Мудрика в первом тайме матча с Грузией. Большое количество травмированных игроков основного состава сказалось на выборе Сергеем Ребровым футболистов на этот поединок. В составе "сине-желтых" дебютировали сразу три игрока, а Алексей Гуцуляк и Максим Таловеров вышли на поле с первых минут игры. 

Болельщики сборной Грузии
Болельщики сборной Грузии во время матча. Фото: Фото: Reuters/Kacper Pempel

Эпизод с фолом и гол сборной Грузии 

Максим Таловеров помог Илье Забарному и Николаю Матвиенко закрыть подступы к воротам Анатолия Трубина. Команде Сергея Реброва удалось нейтрализовать большую часть контратак соперника. 

Михаил Мудрик и Максим Таловеров
Максим Таловеров и Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Однако на 79-й минуте на половине поля сборной Украины состоялся эпизод, который мог привести к пенальти в ворота "сине-желтых". Максим Таловеров нарушил правила на Отаре Китеишвили. Судья показал желтую карточку украинскому защитнику и назначил штрафной в пользу Грузии. 

"В том эпизоде форвард сборной Грузии очень хорошо подставился. У него появился только один вариант, и он упал. Я очень рад, что они не забили после этого штрафной. Гол на последних минутах? Мы успели расстроиться, но хорошо, что обошлось", — рассказал Таловеров. 

Рефери отменил гол, который сборная Грузии забила в ворота Трубина на 89-й минуте из-за офсайда у Китеишвили. 

Напомним, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль не считает, что его команда заслужила поражение в матче против Украины. 

А форвард Артем Довбик несмотря на отсутствие голов за национальную команду в последних матчах может перейти в топ-клуб уже летом следующего года. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Максим Таловеров Сборная Грузии по футболу

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