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Саньоль заявил, что сборная Грузии сыграла лучше Украины

12 октября 2024 11:11
Станислав Костюк - Редактор
Саньоль не считает, что сборная Украины сыграла лучше Грузии
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поблагодарил своих футболистов за игру против национальной команды Украины. Наставник считает, что его подопечные не заслужили поражения в поединке Лиги Наций. 

Саньоль объяснил, почему сборная Грузии не сумела набрать баллы в матче с Украиной, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Бывший защитник "Баварии" и сборной Франции Вилли Саньоль признал, что Грузии рассчитывала на победу в матче с Украиной, но самоуверенность негативно сказалась на действиях команды. "Сине-желтые" уверенно начали поединок и по словам Саньоля заслужили свой гол. 

Согласно словам наставника, после пропущенного мяча сборная Грузии выровняла ход поединка. Ей удалось создать несколько моментов у ворот Трубина, но реализация оказалась на низком уровне. 

Вилли Саньоль
Вилли Саньоль во время матча сборной Грузии. Фото: Reuters/Kacper Pempel 

Саньоль оценил игру сборной Украины 

Тренер грузинской команды считает, что его подопечные действовали лучше соперника на протяжение большей части матча. Однако этого оказалось недостаточно для победы. 

Саньоль похвалил сборную Украины за характер и отметил, что она сыграла гораздо лучше и в обороне, и в атаке по сравнению с прошлыми матчами в Лиге Наций. Что касается сборной Грузии, по словам тренера ей необходимо и дальше работать над улучшением своей игры. 

В следующем туре Лиги Наций сборная Украины сыграет с Чехией, а Грузия будет противостоять Албании. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о победе своей команды над Грузией. 

А форвард сборной Украины Артем Довбик привлек внимание двух грандов европейского футбола. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сборная Грузии по футболу

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