Саньоль не считает, что сборная Украины сыграла лучше Грузии

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поблагодарил своих футболистов за игру против национальной команды Украины. Наставник считает, что его подопечные не заслужили поражения в поединке Лиги Наций.

Саньоль объяснил, почему сборная Грузии не сумела набрать баллы в матче с Украиной, сообщает официальный сайт УАФ.

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Бывший защитник "Баварии" и сборной Франции Вилли Саньоль признал, что Грузии рассчитывала на победу в матче с Украиной, но самоуверенность негативно сказалась на действиях команды. "Сине-желтые" уверенно начали поединок и по словам Саньоля заслужили свой гол.

Согласно словам наставника, после пропущенного мяча сборная Грузии выровняла ход поединка. Ей удалось создать несколько моментов у ворот Трубина, но реализация оказалась на низком уровне.

Вилли Саньоль во время матча сборной Грузии. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Саньоль оценил игру сборной Украины

Тренер грузинской команды считает, что его подопечные действовали лучше соперника на протяжение большей части матча. Однако этого оказалось недостаточно для победы.

Саньоль похвалил сборную Украины за характер и отметил, что она сыграла гораздо лучше и в обороне, и в атаке по сравнению с прошлыми матчами в Лиге Наций. Что касается сборной Грузии, по словам тренера ей необходимо и дальше работать над улучшением своей игры.

В следующем туре Лиги Наций сборная Украины сыграет с Чехией, а Грузия будет противостоять Албании.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о победе своей команды над Грузией.

А форвард сборной Украины Артем Довбик привлек внимание двух грандов европейского футбола.