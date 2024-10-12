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Ребров объяснил, чем недоволен в игре сборной Украины

12 октября 2024 10:07
Станислав Костюк - Редактор
Ребров рассказал, чем остался недоволен после матча сборной Украины
Сергей Ребров во время поединка. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о победе своей команды над Грузией в третьем туре Лиги Наций. "Сине-желтые" забили сопернику один безответный гол. 

Наставник назвал проблему своей команды, которую он пытается исправить, сообщает YouTube-канал УАФ. 

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В третьем туре Лиги Наций сборная Украины одержала свою первую победу на турнире. Гол Михаила Мудрик позволил "сине-желтым" взять верх над Грузией. Это не позволило команде Сергея Реброва подняться с последнего места в турнирной таблице квартета, но улучшило их шансы сохранить прописку в дивизионе "В". 

Сергей Ребров и Михаил Мудрик
Сергей Ребров и Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что Ребров сказал о победе сборной Украины 

Главный тренер "сине-желтых" поблагодарил своих футболистов за самоотдачу и желание продемонстрировать на поле свои лучшие качества. Сергей Ребров отметил, что футболисты пытались победить и в предыдущих поединках Лиги Наций, но ошибки в обороне привели к большому количеству пропущенных голов. Тренер надеется, что матч с Грузией положил начало новой серии поединков сборной Украины, в которых ошибки в обороне будут сведены к минимуму. 

Также Ребров остался недоволен газоном стадиона в Познани. Тренер признался, что делегации обеих команд до конца не понимали, можно ли будет играть в футбол на таком поле. По словам украинского специалиста, несколько недель назад поле было в совсем другом состоянии, но дожди испортили газон. 

Помимо этого Сергей Ребров отметил удачный дебют Ивана Калюжного в национальной команде и выразил надежду на то, что Тарас Степаненко успеет восстановиться к матчу со сборной Чехии. Этот поединок пройдет в понедельник, 14 октября. 

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик не забил ни одного гола в трех матчах Лиги Наций, но уверенная игра футболиста на клубном уровне привлекла к нему внимание грандов европейского футбола. 

Руслан Малиновский мог оказаться не единственным украинцем в составе "Дженоа", но итальянский клуб принял решение отказаться от другого полузащитника "сине-желтых". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров

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