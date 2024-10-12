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Ребров пояснив, чим незадоволений у грі збірної України

12 жовтня 2024 10:07
Станіслав Костюк - Редактор
Ребров розповів, чим залишився незадоволеним після матчу збірної України
Сергій Ребров під час поєдинку. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думкою про перемогу своєї команди над Грузією у третьому турі Ліги Націй. "Синьо-жовті" забили супернику один гол.

Наставник назвав проблему своєї команди, яку намагається виправити, повідомляє YouTube-канал УАФ.

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У третьому турі Ліги Націй збірна України здобула свою першу перемогу на турнірі. Гол Михайла Мудрик дозволив "синьо-жовтим" взяти гору над Грузією. Це не дозволило команді Сергія Реброва піднятися з останнього місця у турнірній таблиці квартету, але покращило їхні шанси зберегти прописку у дивізіоні "В".

Сергій Ребров та Михайло Мудрік
Сергій Ребров та Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що Ребров сказав про перемогу збірної України

Головний тренер "синьо-жовтих" подякував своїм футболістам за самовіддачу та бажання продемонструвати на полі свої найкращі якості. Сергій Ребров зазначив, що футболісти намагалися перемогти й у попередніх поєдинках Ліги Націй, але помилки в обороні призвели до великої кількості пропущених голів. Тренер сподівається, що матч із Грузією започаткував нову серію поєдинків збірної України, в яких помилки в обороні будуть зведені до мінімуму.

Також Ребров залишився незадоволеним газоном стадіону у Познані. Тренер зізнався, що делегації обох команд до кінця не розуміли, чи можна грати у футбол на такому полі. За словами українського фахівця, декілька тижнів тому поле було зовсім іншому стані, але дощі зіпсували газон.

Крім цього, Сергій Ребров відзначив вдалий дебют Івана Калюжного в національній команді й висловив сподівання, що Тарас Степаненко встигне відновитися до матчу зі збірною Чехії. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 14 жовтня.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик не забив жодного гола у трьох матчах Ліги Націй, але впевнена гра футболіста на клубному рівні привернула до нього увагу грандів європейського футболу.

Руслан Маліновський міг виявитися не єдиним українцем у складі "Дженоа", але італійський клуб вирішив відмовитися від іншого півзахисника "синьо-жовтих".

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров

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