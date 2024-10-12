Саньоль не вважає, що збірна України зіграла краще за Грузію

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль подякував своїм футболістам за гру проти національної команди України. Наставник вважає, що його підопічні не заслужили на поразку в поєдинку Ліги Націй.

Саньоль пояснив, чому збірна Грузії не зуміла набрати бали у матчі з Україною, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Колишній захисник "Баварії" та збірної Франції Віллі Саньоль визнав, що Грузії розраховувала на перемогу в матчі з Україною, але самовпевненість негативно позначилася на діях команди. "Синьо-жовті" впевнено розпочали поєдинок і за словами Саньоля заслужили свій гол.

За словами наставника, після пропущеного м'яча збірна Грузії вирівняла перебіг поєдинку. Їй вдалося створити кілька моментів біля воріт Трубіна, але реалізація виявилася низьким.

Віллі Саньоль під час матчу збірної Грузії. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Саньоль оцінив гру збірної України

Тренер грузинської команди вважає, що його підопічні діяли краще за суперника протягом більшої частини матчу. Однак цього виявилося замало для перемоги.

Саньоль похвалив збірну України за характер та зазначив, що вона зіграла набагато краще і в обороні, і в атаці порівняно з минулими матчами у Лізі Націй. Щодо збірної Грузії, за словами тренера їй необхідно й надалі працювати над покращенням своєї гри.

У наступному турі Ліги Націй збірна України зіграє з Чехією, а Грузія протистоятиме Албанії.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думкою про перемогу своєї команди над Грузією.

А форвард збірної України Артем Довбик привернув увагу двох грандів європейського футболу.