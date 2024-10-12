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Мудрик назвав якість, яка допомогла збірній України обіграти Грузію

12 жовтня 2024 10:42
Станіслав Костюк - Редактор
Мудрик назвав секрет перемоги збірної України над Грузією
Михайло Мудрик та Максим Таловєров. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станіслав Костюк - Редактор

Вінгер збірної України Михайло Мудрик приніс своїй команді першу перемогу у нинішньому розіграші Ліги Націй. Півзахисник забив свій третій гол за національну команду.

Підопічні Сергія Реброва взяли гору над збірною Грузії з рахунком 1:0, а Мудрик поділився думкою про гру своєї команди в інтерв'ю Megogo.

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Михайло Мудрик дебютував у збірній України ще влітку 2022 року. Гра проти національної команди Грузії стала для 23-річного вінгера "Челсі" вже 25 у складі "синьо-жовтих". Футболіст відсвяткував ювілей тим, що забив свій третій гол за збірну України.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик бореться із суперником. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що порадувало Мудрика

Півзахисник національної команди зізнався у тому, що залишився задоволеним характером футболістів та підсумковим рахунком поєдинку. Футболіст підтвердив, що поле виявилося не готовим для матчу, і обидві команди зазнавали труднощів через пухкий і мокрий газон. Проте збірна України продемонструвала волю до перемоги та набрала перші три бали у Лізі Націй.

"Перед грою ми з хлопцями знали, що сьогодні на перший план вийде боротьба: хто більше хоче, хто більше докладатиме зусиль. Вважаю, що в цьому компоненті ми перемогли, ми виграли матч", — розповів Мудрик.

Півзахисник не вважає себе героєм матчу. Він заявив, що просто зробив свою роботу та радий тому, що допоміг команді.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, що йому не сподобалося під час матчу із Грузією.

А форвард "синьо-жовтих" Артем Довбик отримає можливість перейти до одного з найбагатших клубів світу.

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Ліга Націй Збірна Грузії з футболу

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