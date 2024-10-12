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Мудрик назвал качество, которое помогло сборной Украины обыграть Грузию

12 октября 2024 10:42
Станислав Костюк - Редактор
Мудрик назвал секрет победы сборной Украины над Грузией
Михаил Мудрик и Максим Таловеров. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станислав Костюк - Редактор

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик принес своей команде первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги Наций. Полузащитник забил свой третий гол за национальную команду. 

Подопечные Сергея Реброва взяли верх над сборной Грузии со счетом 1:0, а Мудрик поделился мнением об игре своей команды в интервью Megogo

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Михаил Мудрик дебютировал в сборной Украины еще летом 2022 года. Игра против национальной команды Грузии стала для 23-летнего вингера "Челси" уже 25 в составе "сине-желтых". Футболист отпраздновал этот юбилей тем, что забил свой третий гол за сборную Украины. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик борется с соперником. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что обрадовало Мудрика 

Полузащитник национальной команды признался в том, что остался доволен характером футболистов и итоговым счетом поединка. Футболист подтвердил, что поле оказалось не готовым для матча, и обе команды испытывали трудности из-за рыхлого и мокрого газона. Однако сборная Украины продемонстрировала волю к победе и набрала первые три балла в Лиге Наций. 

"Перед игрой мы с ребятами знали, что сегодня на первый план выйдет борьба: кто больше хочет, кто будет больше прилагать усилия. Полагаю, что в этом компоненте мы победили, мы выиграли матч", — рассказал Мудрик.

Полузащитник не считает себя героем матча. Он заявил, что просто сделал свою работу и рад тому, что помог команде.  

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, что ему не понравилось во время матча с Грузией. 

А форвард "сине-желтых" Артем Довбик получит возможность перейти в один из самых богатых клубов мира. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Лига Наций Сборная Грузии по футболу

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