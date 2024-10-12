Таловєров розповів, чи був пенальті у ворота збірної України

Максим Таловєров на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Максим Таловєров вийшов на поле в основному складі збірної України на матч третього туру Ліги Націй із Грузією. Захисник припустився декількох помилок, але "синьо-жовті" виграли матч і не пропустили гол у свої ворота.

Таловєров визнав, що його команді довелося понервувати в поєдинку із сильним суперником, повідомляє Telegram-канал "Дніпрянин".

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Збірна України здобула першу перемогу в Лізі Націй завдяки голу Михайла Мудрика у першому таймі матчу з Грузією. Велика кількість травмованих гравців основного складу далася взнаки на виборі Сергієм Ребровим футболістів на цей поєдинок. У складі "синьо-жовтих" дебютували одразу три гравці, а Олексій Гуцуляк та Максим Таловєров вийшли на поле з перших хвилин гри.

Вболівальники збірної Грузії під час матчу. Фото: Фото: Reuters/Kacper Pempel

Епізод з фолом та гол збірної Грузії

Максим Таловєров допоміг Іллі Забарному та Миколі Матвієнку закрити підступи до воріт Анатолія Трубіна. Команді Сергія Реброва вдалося нейтралізувати більшу частину контратак суперника.

Максим Таловєров та Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Однак на 79-й хвилині на половині поля збірної України відбувся епізод, який міг призвести до пенальті у ворота "синьо-жовтих". Максим Таловєров порушив правила на Отарі Кітєїшвілі. Суддя показав жовту картку українському захиснику та призначив штрафний на користь Грузії.

"У тому епізоді форвард збірної Грузії дуже добре підставився. У нього з'явився лише один варіант, і він упав. Я дуже радий, що вони не забили після цього штрафного майданчика. Гол на останніх хвилинах? Ми встигли засмутитися, але добре, що обійшлося", — Розповів Таловєров.

Рефері скасував гол, який збірна Грузії забила у ворота Трубіна на 89-й хвилині через офсайд у Китеїшвілі.

Нагадаємо, головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль не вважає, що його команда заслужила на поразку в матчі проти України.

А форвард Артем Довбик, попри відсутність голів за національну команду в останніх матчах, може перейти до топклубу вже влітку наступного року.