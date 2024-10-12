Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Экс-футболист Шахтера оценил игру Мудрика против сборной Грузии arrow

Экс-футболист Шахтера оценил игру Мудрика против сборной Грузии

12 октября 2024 13:01
Станислав Костюк - Редактор
Кучер оценил изменения в игре Мудрика за сборную Украины
Михаил Мудрик перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший главный тренер "Металлиста" и "Днепра-1" Александр Кучер поздравил сборную Украины с важной победой в Лиге Наций. Гол Михаила Мудрика принес команде три балла в матче с Грузией. 

Кучер заявил, что Мудрик его приятно удивил, сообщает "Украинский футбол". 

Читайте также:

Михаил Мудрик сыграл свой 25 матч за сборную Украины и забил третий гол в национальной команде. Болельщики признали вингера "Челси" лучшим футболистом матча с национальной командой Грузии. Александр Кучер разделяет эту точку зрения. 

Сборная Украины
Команда Сергея Реброва празднует гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кучер оценил игру Мудрика 

Украинский тренер признался в том, что его удивил настрой полузащитника сборной Украины на матч с Грузией. Михаил Мудрик боролся за каждый мяч, работал и на оборону, и на атаку. Он был нацелен на ворота соперника и стремился удвоить счет в поединке. 

"Мудрик начал играть на команду. Я давно не видел, чтобы он так упорно действовал в отборе, сражался за мяч. Это одна из лучших игр Михаила за последний время в плане командной работы", — рассказал Кучер. 

Сборная Украины набрала первые очки в Лиге Наций, но осталась на последнем месте в турнирной таблице квартета. Уже в понедельник, 14 октября, команда Сергея Реброва встретится на поле с Чехией. 

Напомним, сам Михаил Мудрик объяснил, как сборной Украины удалось отстоять победу в матче с Грузией.

Артем Довбик снова не смог забить гол за национальную команду, но им продолжают интересоваться два известных европейских клуба. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Лига Наций Александр Кучер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:07 Десять областей Украины частично остались без электроснабжения, — Минэнерго

13:01 Экс-футболист Шахтера оценил игру Мудрика против сборной Грузии

13:00 Украинцы могут получить новую денежную помощь — сколько платят

12:59 В Одессе нет водоснабжения — кто остался в субботу без воды

12:53 В Киеве мужчина похитил ноутбук из квартиры и скрылся — какое решение суда

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

12:31 На Одесчине женщина родила дома девятого ребенка — фото

12:25 Изменения в оплате за газ — Нафтогаз модернизировал систему

12:24 Денежная помощь семьям — кто может получить 54 тыс. грн

12:21 Сын главы Хмельницкой МСЭК уволился с должности главы Пенсионного фонда

13:07 Десять областей Украины частично остались без электроснабжения, — Минэнерго

13:01 Экс-футболист Шахтера оценил игру Мудрика против сборной Грузии

13:00 Украинцы могут получить новую денежную помощь — сколько платят

12:59 В Одессе нет водоснабжения — кто остался в субботу без воды

12:53 В Киеве мужчина похитил ноутбук из квартиры и скрылся — какое решение суда

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

12:31 На Одесчине женщина родила дома девятого ребенка — фото

12:25 Изменения в оплате за газ — Нафтогаз модернизировал систему

12:24 Денежная помощь семьям — кто может получить 54 тыс. грн

12:21 Сын главы Хмельницкой МСЭК уволился с должности главы Пенсионного фонда

12:08 Солнечная активность была на высоком уровне — прогноз магнитных бурь сегодня

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник