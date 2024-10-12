Кучер оценил изменения в игре Мудрика за сборную Украины

Михаил Мудрик перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший главный тренер "Металлиста" и "Днепра-1" Александр Кучер поздравил сборную Украины с важной победой в Лиге Наций. Гол Михаила Мудрика принес команде три балла в матче с Грузией.

Кучер заявил, что Мудрик его приятно удивил, сообщает "Украинский футбол".

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Михаил Мудрик сыграл свой 25 матч за сборную Украины и забил третий гол в национальной команде. Болельщики признали вингера "Челси" лучшим футболистом матча с национальной командой Грузии. Александр Кучер разделяет эту точку зрения.

Команда Сергея Реброва празднует гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кучер оценил игру Мудрика

Украинский тренер признался в том, что его удивил настрой полузащитника сборной Украины на матч с Грузией. Михаил Мудрик боролся за каждый мяч, работал и на оборону, и на атаку. Он был нацелен на ворота соперника и стремился удвоить счет в поединке.

"Мудрик начал играть на команду. Я давно не видел, чтобы он так упорно действовал в отборе, сражался за мяч. Это одна из лучших игр Михаила за последний время в плане командной работы", — рассказал Кучер.

Сборная Украины набрала первые очки в Лиге Наций, но осталась на последнем месте в турнирной таблице квартета. Уже в понедельник, 14 октября, команда Сергея Реброва встретится на поле с Чехией.

Напомним, сам Михаил Мудрик объяснил, как сборной Украины удалось отстоять победу в матче с Грузией.

Артем Довбик снова не смог забить гол за национальную команду, но им продолжают интересоваться два известных европейских клуба.