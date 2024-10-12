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Ексфутболіст Шахтаря оцінив гру Мудрика проти збірної Грузії

12 жовтня 2024 13:01
Станіслав Костюк - Редактор
Кучер оцінив зміни у грі Мудрика за збірну України
Михайло Мудрик перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній головний тренер "Металіста" та "Дніпра-1" Олександр Кучер привітав збірну України з важливою перемогою у Лізі Націй. Гол Михайла Мудрика приніс команді три бали у матчі з Грузією.

Кучер заявив, що Мудрик його приємно здивував, повідомляє "Український футбол".

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Михайло Мудрик зіграв свій 25-й матч за збірну України та забив третій гол у національній команді. Вболівальники визнали вінгера "Челсі" найкращим футболістом матчу з національною командою Грузії. Олександр Кучер поділяє цю думку.

Збірна України
Команда Сергія Реброва святкує гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кучер оцінив гру Мудрика

Український тренер зізнався, що його здивував настрій півзахисника збірної України на матч з Грузією. Михайло Мудрик боровся за кожен м'яч, працював і на оборону, і атаку. Він був націлений на ворота суперника та прагнув подвоїти рахунок у поєдинку.

"Мудрик почав грати на команду. Я давно не бачив, щоб він так уперто діяв у відборі, бився за м'яч. Це одна з найкращих ігор Михайла за останній час у плані командної роботи", — розповів Кучер.

Збірна України набрала перші очки у Лізі Націй, але залишилася на останньому місці у турнірній таблиці квартету. Вже у понеділок, 14 жовтня, команда Сергія Реброва зустрінеться на полі із Чехією.

Нагадаємо, сам Михайло Мудрик пояснив, як збірній України вдалося відстояти перемогу у матчі з Грузією.

Артем Довбик знову не зміг забити гол за національну команду, але ним продовжують цікавитися два відомі європейські клуби.

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Ліга Націй Олександр Кучер

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