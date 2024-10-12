Сергей Ребров поблагодарил игроков за победу над Грузией в Лиге Наций

Ребров обратился к игрокам сборной Украины после победы над Грузией
Сборная Украины по футболу смогла выиграть первый матч в Лиге Наций под руководством Сергея Реброва. Сине-желтые со счетом 1:0 победили Грузию.
После игры Ребров в Instagram обратился к своим подопечным.
Что написал Ребров игрокам
Главный тренер сборной Украины поблагодарил своих игроков за их отдачу в матче с Грузией.
Он поздравил всех с победой, отметил характер и качество игры команды, позволивших достичь важного результата в непростом поединке.
Также Ребров подчеркнул, что команда двигается дальше и уже готовится к следующему матчу в понедельник против Чехии.
"Поздравляю всех с победой. Спасибо ребятам за их характер и качество в игре, которые привели к важному результату в этом непростом матче. Двигаемся дальше и уже готовимся к понедельнику", — сказал Ребров.
Отметим, что сборная Украины после трех туров набрала три очка и идет на последнем месте в квартете. Грузия занимает первую позицию — шесть баллов и хорошая разница забитых и пропущенных мячей.
Напомним, за Артемом Довбиком следят представители двух европейских топклубов.
Ранее Ребров прокомментировал слухи о ссоре с капитаном сборной Андреем Ярмоленко.
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