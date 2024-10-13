Украина — Чехия: где смотреть матч Лиги Наций, который пройдет 14 октября

Игроки сборной Украины. Фото: Reuters

В рамках четвtртого тура Лиги Наций сборная Украины по футболу сыграет с национальной командой Чехии. Победа в матче поможет подопечным Сергея Реброва сравняться с соперником по набранным баллам.

В Украине матч Украина — Чехия покажут в прямом эфире несколько платформ, передает портал Новини.LIVE.

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В понедельник, 14 октября, сборная Украины попытается взять реванш за поражение в Праге. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Состоится игра на "Тарчинской Арене" во Вроцлаве.

Сборная Украины по футболу. Фото: Reuters

Где смотреть матч Украина — Чехия

Матч Украины и Чехии покажут региональные каналы "Суспільного", но они будут транслироваться не на ОТТ-сервисах.

В цифровом эфире Т2 и на кабельных сетях кроме "Суспільного" игру покажет канал "MEGOGO Спорт".

Единственной ОТТ-платформой, которая будет транслировать матч, стала MEGOGO.

Платформа MEGOGO указала, что комментировать игру будут Виталий Волочай, Роберто Моралес, Виталий Кравченко и Роман Бебех. Вчетвером они игру комментировать не будут и поэтому, возможно, будет две аудиодорожки.

Напомним, ранее сборная Украины из-за травмы осталась без вратаря.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ранее обратился к игрокам после победы над Грузией.