Україна — Чехія: де дивитися матч Ліги Націй, який пройде 14 жовтня

Україна — Чехія — де і коли дивитись, хто коментує
У рамках четвертого туру Ліги Націй збірна України з футболу зіграє з національною командою Чехії. Перемога в матчі допоможе підопічним Сергія Реброва зрівнятись з суперником за набраними балами.
В Україні матч Україна — Чехія покажуть в прямому ефірі кілька платформ, передає портал Новини.LIVE.
У понеділок, 14 жовтня збірна України спробує взяти реванш за поразку в Празі. Стартовий свисток матчу прозвучить о 21:45 за київським часом. Відбудеться гра на "Тарчинський Арена" у Вроцлаві.
Де дивитись матч Україна — Чехія
Матч України та Чехії покажуть регіональні канали "Суспільного", але які транслюватимуться не на ОТТ-сервісах.
В цифровому ефірі Т2 та на кабельних мережах, крім "Суспільного", гру покаже канал "MEGOGO Спорт".
Єдиною ОТТ-платформою, яка транслюватиме матч, буде MEGOGO.
Платформа MEGOGO вказала, що коментуватимуть гру Віталій Волочай, Роберто Моралес, Віталій Кравченко та Роман Бебех. Вчотирьох вони гру не коментуватимуть і тому, можливо, буде дві аудіодоріжки.
Нагадаємо, раніше збірна України через травму залишилась без воротаря.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров раніше звернувся до гравців після перемоги над Грузією.
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