Україна — Чехія: де дивитися матч Ліги Націй, який пройде 14 жовтня

Гравці збірної України. Фото: Reuters

У рамках четвертого туру Ліги Націй збірна України з футболу зіграє з національною командою Чехії. Перемога в матчі допоможе підопічним Сергія Реброва зрівнятись з суперником за набраними балами.

В Україні матч Україна — Чехія покажуть в прямому ефірі кілька платформ, передає портал Новини.LIVE.

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У понеділок, 14 жовтня збірна України спробує взяти реванш за поразку в Празі. Стартовий свисток матчу прозвучить о 21:45 за київським часом. Відбудеться гра на "Тарчинський Арена" у Вроцлаві.

Збірна України з футболу. Фото: Reuters

Де дивитись матч Україна — Чехія

Матч України та Чехії покажуть регіональні канали "Суспільного", але які транслюватимуться не на ОТТ-сервісах.

В цифровому ефірі Т2 та на кабельних мережах, крім "Суспільного", гру покаже канал "MEGOGO Спорт".

Єдиною ОТТ-платформою, яка транслюватиме матч, буде MEGOGO.

Платформа MEGOGO вказала, що коментуватимуть гру Віталій Волочай, Роберто Моралес, Віталій Кравченко та Роман Бебех. Вчотирьох вони гру не коментуватимуть і тому, можливо, буде дві аудіодоріжки.

Нагадаємо, раніше збірна України через травму залишилась без воротаря.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров раніше звернувся до гравців після перемоги над Грузією.