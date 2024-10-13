Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Україна — Чехія — де і коли дивитись, хто коментує arrow

Україна — Чехія — де і коли дивитись, хто коментує

13 жовтня 2024 14:09
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Україна — Чехія: де дивитися матч Ліги Націй, який пройде 14 жовтня
Гравці збірної України. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У рамках четвертого туру Ліги Націй збірна України з футболу зіграє з національною командою Чехії. Перемога в матчі допоможе підопічним Сергія Реброва зрівнятись з суперником за набраними балами.

В Україні матч Україна — Чехія покажуть в прямому ефірі кілька платформ, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У понеділок, 14 жовтня збірна України спробує взяти реванш за поразку в Празі. Стартовий свисток матчу прозвучить о 21:45 за київським часом. Відбудеться гра на "Тарчинський Арена" у Вроцлаві.

Сборная Украины по футболу
Збірна України з футболу. Фото: Reuters

Де дивитись матч Україна — Чехія

Матч України та Чехії покажуть регіональні канали "Суспільного", але які транслюватимуться не на ОТТ-сервісах.

В цифровому ефірі Т2 та на кабельних мережах, крім "Суспільного", гру покаже канал "MEGOGO Спорт".

Єдиною ОТТ-платформою, яка транслюватиме матч, буде MEGOGO.

Платформа MEGOGO вказала, що коментуватимуть гру Віталій Волочай, Роберто Моралес, Віталій Кравченко та Роман Бебех. Вчотирьох вони гру не коментуватимуть і тому, можливо, буде дві аудіодоріжки.

Нагадаємо, раніше збірна України через травму залишилась без воротаря.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров раніше звернувся до гравців після перемоги над Грузією.

футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров Збірна Чехії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:15 Росія заочно звинуватила голову СБУ Малюка у другій атаці на Керченський міст

14:09 Україна — Чехія — де і коли дивитись, хто коментує

14:09 Бійці Третьої штурмової підірвали укриття з росіянами та їхню техніку — відео

14:01 Іран передав Росії два супутники для запуску на орбіту

13:50 Обстріли одеських портів — НАТО може вступити у війну з РФ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

13:49 Дружина ексмера Чернігова відсудила у Міноборони 8,6 млн за пожежу на елеваторі

13:44 Коли легалізують криптовалюту в Україні — що відомо

13:43 Мінусова температура та сніг — попередження Укргідрометцентру на завтра

13:40 Розстріл ЗСУ на Курщині — Бунятов повідомив, як окупанти дісталися до позицій

13:40 Київ потопає у нечистотах — окупанти поширюють черговий фейк

14:15 Росія заочно звинуватила голову СБУ Малюка у другій атаці на Керченський міст

14:09 Україна — Чехія — де і коли дивитись, хто коментує

14:09 Бійці Третьої штурмової підірвали укриття з росіянами та їхню техніку — відео

14:01 Іран передав Росії два супутники для запуску на орбіту

13:50 Обстріли одеських портів — НАТО може вступити у війну з РФ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

13:49 Дружина ексмера Чернігова відсудила у Міноборони 8,6 млн за пожежу на елеваторі

13:44 Коли легалізують криптовалюту в Україні — що відомо

13:43 Мінусова температура та сніг — попередження Укргідрометцентру на завтра

13:40 Розстріл ЗСУ на Курщині — Бунятов повідомив, як окупанти дісталися до позицій

13:40 Київ потопає у нечистотах — окупанти поширюють черговий фейк

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник