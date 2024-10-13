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Довбик может не сыграть в матче с Чехией в Лиге Наций

13 октября 2024 21:14
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Артем Довбик пропустил тренировки перед матчем Украина - Чехия
Артём Довбик. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Сборная Украины по футболу в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги Наций провела открытую тренировку. На ней присутствовали не все футболисты.

О тех, кто не тренировался, сообщило "Суспільне Спорт".

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Артем Довбик не тренировался перед Чехией. Фото: "Суспільне Спорт"

Довбик под угрозой

Пока непонятна ситуация с форвардом Артемом Довбиком, который пропустил последнюю тренировку команды. Нападающий находился у поля, но не тренировался.

Также под угрозой опорный полузащитник Тарас Степаненко, тренировавшийся с бандажом на колене. Из-за травмы он пропустил матч с Грузией.

Главный тренер Сергей Ребров рассказал, что у некоторых игроков есть микроповреждения, но он рассчитывает, что с Чехией будут готовы сыграть все игроки.

Сборная Украины после трех туров занимает последнюю позицию, имея в активе три балла. В последнем матче команда со счетом 1:0 выиграла у Грузии. Чехия сейчас идет второй с шестью баллами.

Напомним, что ранее расположение сборной Украины покинул вратарь "Шахтера" Дмитрий Резник, получивший травму.

В Днепре появится новый автодром, уровень которого позволит принимать международные автоспортивные события.

футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик Лига Наций Сборная Чехии

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