Артем Довбик пропустил тренировки перед матчем Украина - Чехия

Артём Довбик. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги Наций провела открытую тренировку. На ней присутствовали не все футболисты.

О тех, кто не тренировался, сообщило "Суспільне Спорт".

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Довбик под угрозой

Пока непонятна ситуация с форвардом Артемом Довбиком, который пропустил последнюю тренировку команды. Нападающий находился у поля, но не тренировался.

Также под угрозой опорный полузащитник Тарас Степаненко, тренировавшийся с бандажом на колене. Из-за травмы он пропустил матч с Грузией.

Главный тренер Сергей Ребров рассказал, что у некоторых игроков есть микроповреждения, но он рассчитывает, что с Чехией будут готовы сыграть все игроки.

Сборная Украины после трех туров занимает последнюю позицию, имея в активе три балла. В последнем матче команда со счетом 1:0 выиграла у Грузии. Чехия сейчас идет второй с шестью баллами.

Напомним, что ранее расположение сборной Украины покинул вратарь "Шахтера" Дмитрий Резник, получивший травму.

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