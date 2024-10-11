В Днепре появится современный автодром — готовый проект

Проектные планы автодрома в Днепре. Фото: gorod.dp.ua

В одном из украинских городов может появиться автодром, который будет соответствовать международным стандартам. Амбициозный проект уже подготовили в Днепре.

Общая площадь спортивного сооружения составляет 36 га, сообщает портал Gorod.dp.ua.

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Так будет выглядеть автодром в Днепре. Фото: gorod.dp.ua

Каким будет автодром в Днепре

Спортивное сооружение будет построено на месте уже существующей трассы "Днепр-Кросс" в поселке Дослидное на окраине областного центра. Местная трасса будет реконструирована в соответствии с международными стандартами.

Пешеходная зона автодрома в Днепре. Фото: gorod.dp.ua

Автодром будет предназначен для проведения национальных и международных соревнований по автомобильному и техническому виду спорта и развлекательным мероприятиям, что будет способствовать большей привлекательности региона. Благодаря расположению в непосредственной близости от автомагистрали Н08, комплекс получит быструю и удобную транспортную связь со значимыми объектами Днепра (вокзалы, аэропорт, гостиницы, культурно-развлекательные центры).

"Появится возможность проводить соревнования по кольцевым гонкам, ралли-кросу, дрифтингу, картингу и драг-рейсингу. Предусмотрено высокотехнологическое асфальтовое покрытие шириной 12 м и длиной 1250 м для ралли-кросса, длиной 4200м для кольцевых гонок. Также получим прожекторное освещение каждой трассы", — рассказал архитектор проекта Александр Сорин.

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