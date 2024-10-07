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Шумахер посетит еще одно публичное мероприятие после свадьбы дочери

7 октября 2024 09:48
Сергей Романчук - Редактор
Михаэль Шумахер снова сможет посетить публичное мероприятие
Михаэль Шумахер после победы на Гран-при. Фото: instagram.com/michaelschumacher/
Сергей Романчук - Редактор

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер присутствовал на свадьбе дочери Джины-Марии с бойфрендом Иэном Бетке на семейной вилле на Майорке. Спортсмен впервые за 11 лет появившись на публике и готовится снова это сделать.

Сын легенды автоспорта Мик Шумахер тоже готовится к свадьбе, сообщает Firstpost

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Появление Михаэля Шумахера на свадьбе дочери спортсмена Джины-Марии заставило поклонников немецкого спортсмена с оптимизмом ждать новостей от семьи чемпиона Формулы-1. Похоже, что эти ожидания окажутся оправданными. 

Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер за рулем болида. Фото: instagram.com/michaelschumacher/

Шумахер снова выйдет на публику 

Немецкий автогонщик впервые за 11 лет появился на публике с тех пор, как он попал в аварию на лыжах, из-за которой врачам на несколько лет пришлось ввести спортсмена в искусственную кому. В 2019 году Шумахер пришел в себя, однако когнитивные функции Михаэля до сих пор полностью не восстановились. 

После аварии Шумахер вел уединенную жизнь в своей резиденции в Гланде, Швейцария. Жена спортсмена Коринна и дети яростно защищали его частную жизнь и позволяли лишь горстке практикующих врачей получить доступ к легендарному гонщику.

Однако появление бывшего чемпиона Формулы-1 на свадьбе дочери Джины-Марии с бойфрендом Иэном Бетке стало признаком того, что силы постепенно возвращаются к Михаэлю. Сын спортсмена Мик намекнул на то, что отец посетит и его свадьбу тоже. Дети Шумахера долго ждали возможность официально вступить в семейные отношения и откладывали этот момент до того времени, пока отец не сможет присутствовать на торжествах. 

Напомним, друг Михаэля Шухамера рассказал правду о здоровье спортсмена после того, как немец посетил свадьбу дочери. 

А действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен был оштрафован из-за курьезного события на пресс-конференции.

спорт гонки Формула-1 Михаэль Шумахер

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10:43 Обломки на территории школы и на крыше супермаркета — последствия атаки на Киев

10:35 На Харьковщине женщина ударила ножом мужа своей сестры — как ее наказал суд

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