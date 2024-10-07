Міхаель Шумахер знову зможе відвідати публічний захід

Міхаель Шумахер після перемоги на Гран-прі Фото: instagram.com/michaelschumacher/

Семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер був присутній на весіллі дочки Джини-Марії з бойфрендом Іеном Бетке на сімейній віллі на Майорці. Спортсмен вперше за 11 років, з'явившись на публіці, готується знову це зробити.

Син легенди автоспорту Мік Шумахер також готується до весілля, повідомляє Firstpost.

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Поява Міхаеля Шумахера на весіллі доньки спортсмена Джини-Марії змусила шанувальників німецького спортсмена з оптимізмом чекати на новини від сім'ї чемпіона Формули-1. Схоже, що ці очікування виявляться виправданими.

Міхаель Шумахер за кермом боліда. Фото: instagram.com/michaelschumacher/

Шумахер знову вийде на публіку

Німецький автогонщик вперше за 11 років з'явився на публіці, відколи він потрапив в аварію на лижах, через яку лікарям на кілька років довелося ввести спортсмена у штучну кому. У 2019 році Шумахер отямився, проте когнітивні функції Міхаеля досі повністю не відновилися.

Після аварії Шумахер вів самотнє життя у своїй резиденції у Гланді, Швейцарія. Дружина спортсмена Корінна та діти люто захищали його приватне життя і дозволяли лише жменьці лікарів-практиків отримати доступ до легендарного гонщика.

Проте поява колишнього чемпіона Формули-1 на весіллі дочки Джини-Марії з бойфрендом Іеном Бетке стала ознакою того, що сили поступово повертаються до Міхаеля. Син спортсмена Мік натякнув на те, що батько відвідає його весілля теж. Діти Шумахера довго чекали на можливість офіційно вступити в сімейні стосунки й відкладали цей момент доти, доки батько не зможе бути присутнім на урочистостях.

Нагадаємо, друг Міхаеля Шухамера розповів правду про здоров'я спортсмена після того, як німець відвідав весілля дочки.

А чинного чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена оштрафували через курйозну подію на пресконференції.