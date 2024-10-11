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У Дніпрі під час війни зібралися побудувати автодром світового рівня

11 жовтня 2024 14:28
Станіслав Костюк - Редактор
У Дніпрі з'явиться сучасний автодром — готовий проєкт
Проєктні плани автодрому у Дніпрі. Фото: gorod.dp.ua
Станіслав Костюк - Редактор

В одному з українських міст може з'явитися автодром, який буде відповідати міжнародним стандартам. Амбіційний проєкт вже підготували у Дніпрі.

Загальна площа спортивної споруди складає 36 га, повідомляє портал Gorod.dp.ua.

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У Дніпрі хочуть реалізувати унікальний проєкт, який потішить шанувальників автомобільного спорту та звичайних городян. Йдеться про будівництво траси для проведення автомобільних та мотогонок. Ця споруда має стати єдиним подібним проєктом в Україні, який відповідатиме вимогам FIA (Міжнародна автомобільна федерація) та FAU (Національна автомобільна федерація).

Автодром у Дніпрі
Так виглядатиме автодром у Дніпрі. Фото: gorod.dp.ua

Яким буде автодром у Дніпрі

Спортивна споруда буде збудована на місці вже існуючої траси "Дніпро-Кросс" у селищі Дослідне на околиці обласного центру. Місцева траса буде реконструйована відповідно до міжнародних стандартів.

Автодром у Дніпрі
Пішохідна зона автодрому у Дніпрі. Фото: gorod.dp.ua

Автодром буде призначений для проведення національних та міжнародних змагань з автомобільного та технічного виду спорту та розважальних заходів, що сприятиме більшій привабливості регіону. Завдяки розташуванню в безпосередній близькості від автомагістралі Н08 комплекс отримає швидкий і зручний транспортний зв'язок зі значними об'єктами Дніпра (вокзали, аеропорт, готелі, культурно-розважальні центри).

"З'явиться можливість проводити змагання з кільцевих гонок, ралі-кросу, дрифтингу, картингу та драг-рейсингу. Передбачено високотехнологічне асфальтове покриття шириною 12 м і довжиною 1250 м для ралі-кросу, довжиною 4200 м для кільцевих гонок. Також траса", — розповів архітектор проєкту Олександр Сорін.

Нагадаємо, відомий автогонщик Міхаель Шумахер прийшов до тями після коми й вже відвідав весілля дочки.

Чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен був змушений заплатити штраф через курйозний випадок на пресконференції.

війна спорт Дніпро Дніпропетровська область перегони автомобіль

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