Артем Довбик пропустив тренування перед матчем Україна — Чехія

Довбик може не зіграти в матчі з Чехією в Лізі Націй
Збірна України з футболу напередодні матчу четвертого туру групового етапу Ліги Націй провела відкрите тренування. На ньому були присутні не всі футболісти.
Про тих, хто не тренувався, повідомило "Суспільне Спорт".
Довбик під загрозою
Наразі незрозуміла ситуація з форвардом Артемом Довбиком, який пропустив останнє тренування команди. Нападник знаходився біля поля, але не тренувався.
Також під загрозою опорний півзахисник Тарас Степаненко, який тренувався з бандажем на коліні. Через травму він пропустив матч з Грузією.
Головний тренер Сергій Ребров раніше розповів, що у деяких гравців є мікропошкодження, але він розраховує, що з Чехією будуть готові зіграти всі гравці.
Збірна України після трьох турів займає останню позицію, маючи в активі три бали. В останньому матчі команда з рахунком 1:0 виграла у Грузії. Чехія наразі йде другою з шістьма балами.
Нагадаємо, що раніше розташування збірної України покинув воротар "Шахтаря" Дмитро Різник, який отримав травму.
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