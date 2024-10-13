Артем Довбик пропустив тренування перед матчем Україна — Чехія

Артем Довбик. Фото: УАФ

Збірна України з футболу напередодні матчу четвертого туру групового етапу Ліги Націй провела відкрите тренування. На ньому були присутні не всі футболісти.

Про тих, хто не тренувався, повідомило "Суспільне Спорт".

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Довбик під загрозою

Наразі незрозуміла ситуація з форвардом Артемом Довбиком, який пропустив останнє тренування команди. Нападник знаходився біля поля, але не тренувався.

Також під загрозою опорний півзахисник Тарас Степаненко, який тренувався з бандажем на коліні. Через травму він пропустив матч з Грузією.

Головний тренер Сергій Ребров раніше розповів, що у деяких гравців є мікропошкодження, але він розраховує, що з Чехією будуть готові зіграти всі гравці.

Збірна України після трьох турів займає останню позицію, маючи в активі три бали. В останньому матчі команда з рахунком 1:0 виграла у Грузії. Чехія наразі йде другою з шістьма балами.

Нагадаємо, що раніше розташування збірної України покинув воротар "Шахтаря" Дмитро Різник, який отримав травму.

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