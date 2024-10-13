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Ребров розповів, чи вдалося замінити Ярмоленка, Зінченка та ще шість гравців

13 жовтня 2024 22:57
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Сергій Ребров розповів, чи були достойно замінені лідери збірної України
Сергій Ребров. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України з футболу зіграє в польському Вроцлаві матч четвертого туру Ліги Націй. Команда підходить до гри без багатьох гравців основної обойми.

Перед грою головний тренер України Сергій Ребров на пресконференції розповів, як команда справляється без лідерів.

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Збірна України ще до початку збору через травми та хвороби залишилась без Віталія Миколенка, Віктора Циганкова, Андрія Ярмоленка, Олександра Піхаленка, Олександра Зінченка, Андрія Луніна, Володимира Бражка, Руслана Маліновського.

Чи завадила Україні відсутність основних гравців

Головний тренер збірної заявив, що відсутні футболісти є важливими для національної команди, але через травми вони не можуть допомогти.

При цьому Ребров підкреслив, що у матчі з Грузією гравці, які вийшли на поле, продемонстрували український характер та здатність перемагати. Тренер вважає, що ці гравці здатні замінити тих, хто відсутній.

Виктор Цыганков и Владимир Бражко
Віктор Циганков та Володимир Бражко травмовані. Фото: УАФ

"Я вважаю, що це дуже важливі гравці для національної збірної. Вони зараз травмовані. Якщо ви бачили матч з Грузією, то, на мою думку, футболісти, які вийшли в основному складі та з’явилися на заміну, дійсно продемонстрували український характер, що ми хочемо і можемо перемагати", — сказав Ребров.

Збірна України після трьох турів займає останню позицію, маючи в активі три бали. В останньому матчі команда з рахунком 1:0 виграла у Грузії. Чехія наразі йде другою з шістьма балами.

Нагадаємо, розташування збірної України через травму покинув воротар "Шахтаря" Дмитро Різник.

У матчі проти Чехії може не зіграти Артем Довбик, який був відсутній на предматчевому тренуванні. Тарас Степаненко теж під питанням.

футбол Збірна України з футболу Віктор Циганков Віталій Миколенко Сергій Ребров Андрій Ярмоленко

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