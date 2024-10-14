Нокаут Гуцуляка в матчі Україна — Чехія: реакція спортивного лікаря

Олексій Гуцуляк на газоні. Фото: Reuters

Збірна України в першому таймі матчу проти Чехії в четвертому турі групового етапу Ліги Націй втратила Олексія Гуцуляка. В моменті з першим голом суперника Томаш Соучек влучив головою в щелепу Гуцуляка, і той був нокаутований.

Інцидент в телеграмі прокоментував спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

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Травма Гуцуляка

За словами лікаря, Соучек головою влучив у щелепу Гуцуляка, що запустило ланцюг реакції, який привів до струсу мозку та втрати свідомості.

"Респект гравцям збірної, які повернули Олексія у безпечну позу, очікуючи лікарів. Медична команда також здорово відпрацювала, просигналізувавши заміну та організувавши транспортування на ношах", — написав лікар.

Також Бабелюк відзначив, що Гуцуляку ніяк не уникнути струсу мозку.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив лише одну зміну у складі в матчі з Чехією порівняно з грою проти Грузії.

Ребров раніше розповів як грати без лідерів національної команди.