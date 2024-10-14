Україна пропустила гол і через тяжку травму втратила Гуцуляка у грі з Чехією

Олексія Гуцуляка забирають з поля. Фото: Reuters

У матчі четвертого туру Ліги Націй збірна України у Вроцлаві приймає Чехію. У першому таймі команда Сергія Реброва пропустила м'яч.

Проте затьмарила гру травма Олексія Гуцуляка, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олексія Гуцуляка забирають з поля. Фото: Reuters

Жахлива травма Гуцуляка

На 19-й хвилині Чехія подала кутовий. Черни з правого флангу навісив на ближню штангу, звідки м'яч вибили на Черву, і той пробив низом у лівий кут. У цьому моменті зупинилися як гравці, які дали пробити, так і воротар Анатолій Трубін.

Під час цього кутового на ближній штанзі Томаш Соучек головою нокаутував Гуцуляка.

Вінгер збірної України спочатку на мить знепритомнів, а потім прийшов до тями. З поля Гуцуляка забрали на ношах, а його замінив Олександр Зубков.

Нагадаємо, Анатолій Трубін замінить легендарного воротаря у відомому клубі.

Раніше Сергій Ребров розповів, як грати без багатьох лідерів збірної України.