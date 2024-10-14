Ребров оприлюднив стартовий склад на матч Україна — Чехія в Лізі Націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

У польському Вроцлаві проведе свій наступний матч збірна України в Лізі Націй. Суперником команди Сергія Реброва в четвертому турі групового етапу буде команда Чехії.

Перед грою команди опублікували стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч відбудеться 14 жовтня на "Тарковськи Арена" у Вроцлаві. Початок гри — о 21:45 за київським часом. Трансляція матчу буде на "Суспільному" та MEGOGO.

Стартовий склад збірної України на матч з Чехією. Фото: УАФ

Стартові склади України та Чехії

Україна підійшла до гри з втратою багатьох досвідчених лідерів, які багато років вели цю команду.

Наразі із українських зірок Ребров може розраховувати лише на Анатолія Трубіна, Іллю Забарного, Михайла Мудрика та Артема Довбика. При цьому сильно ослаблені опорна зона через втрату Володимира Бражка та незрозумілий стан Тараса Степаненка, який лише перед грою відновився від пошкодження.

Цікаво, що на Чехію в старті у Реброва зіграє Степаненко, а не герой матчу проти Грузії Іван Калюжний.

Також просів правий фланг нападу, де травмовані Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко. Як і з грузинами, в нападі зіграє Олексій Гуцуляк.

Загалом, Ребров у порівнянні з матчем проти Грузії (0:1) лише одна заміна.

Стартовий склад збірної Чехії з футболу. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Нагадаємо, перед грою не тренувався Артем Довбик, який зазнав мікроушкодження.

Також через травму зі збірної поїхав голкіпер Дмитро Різник.