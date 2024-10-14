Ребров обнародовал стартовый состав на матч Украина — Чехия в Лиге Наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

В польском Вроцлаве проведет свой следующий матч сборная Украины в Лиге Наций. Соперником команды Сергея Реброва в четвертом туре группового этапа станет команда Чехии.

Перед игрой команды опубликовали стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч состоится 14 октября на "Тарковской Арене" во Вроцлаве. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени. Трансляция матча будет на "Суспільному" и MEGOGO.

Стартовый состав сборной Украины на матч с Чехией. Фото: УАФ

Стартовые составы Украины и Чехии

Украина подошла к игре с потерей многих опытных лидеров, много лет ведущих эту команду.

Из украинских звезд Ребров может рассчитывать только на Анатолия Трубина, Илью Забарного, Михаила Мудрика и Артема Довбика. При этом сильно ослаблена опорная зона из-за потери Владимира Бражко и непонятного состояния Тараса Степаненко, который только перед игрой восстановился от повреждения.

Интересно, что на Чехию в старте у Реброва сыграет Степаненко, а не герой матча против Грузии Иван Калюжный.

Также просел правый фланг нападения, где травмированы Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко. Как и с грузинами, в нападении сыграет Алексей Гуцуляк.

В общем, Ребров по сравнению с матчем против Грузии (0:1) сделал всего одну замену.

Стартовый состав сборной Чехии по футболу. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Напомним, перед игрой не тренировался Артем Довбик, который получил микроповреждение.

Также из-за травмы из сборной уехал голкипер Дмитрий Ризнык.