Трубин может заменить легендарного голкипера в известном клубе

Анатолий Трубин во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Руководство португальской "Бенфики" определило список футболистов, которые летом могут покинуть клуб. Среди них оказался и голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

"Бенфика" хочет заработать большие деньги на продаже своих игроков, сообщает A Bola.

Читайте также:

В португальской "Бенфике" готовятся к серьезным реформам. Команда Бруну Лаже испытывает сложности с тем, чтобы на равных конкурировать со "Спортингом" и "Порту" в борьбе за чемпионский титул. После восьми туров "орлы" занимают только третье место в турнирной таблице.

Анатолий Трубин в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Бенфика" может продать Трубина

Уже зимой 2025 года португальский клуб начнет изменения в составе команды. Уже составлен список игроков, которых руководство "орлов" может выгодно продать в другие клубы. "Бенфика" будет готова отпустить и Анатолия Трубина, если получит выгодное предложение по украинскому футболисту.

Голкипером активно интересуется мюнхенская "Бавария", которая уже ищет замену Мануэлю Нойеру. Опытный 38-летний вратарь может заверить карьеру уже летом 2025 года. Мюнхенцы готовы предложить "Бенфике" за Трубина 40 млн евро. Если Нойер решит продлить контракт с "Баварией" еще на сезон, то Трубин сможет отыграть этот год в "Бенфике" на правах аренды.

Напомним, сборная Украины готовится к важному матчу с Чехией в Лиге Наций. В составе команды могут произойти изменения.

Один из лидеров сборной Украины пропустил тренировку национальной команды накануне четвертого тура Лиги Наций.

Тем временем одна из самых известных спортсменок Украины Юлия Левченко опубликовала кадры новой фотосессии.