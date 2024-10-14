Трубін може замінити легендарного голкіпера у відомому клубі

Анатолій Трубін під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Керівництво португальської "Бенфіки" визначило список футболістів, які влітку можуть залишити клуб. Серед них був і голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

"Бенфіка" хоче заробити великі гроші на продажі своїх гравців, повідомляє A Bola.

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Анатолій Трубін у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Бенфіка" може продати Трубіна

Вже взимку 2025 року португальський клуб розпочне зміни у складі команди. Вже складено список гравців, яких керівництво "орлів" може вигідно продати до інших клубів. "Бенфіка" буде готова відпустити й Анатолія Трубіна, якщо отримає вигідну пропозицію щодо українського футболіста.

Голкіпером активно цікавиться мюнхенська "Баварія", яка вже шукає заміну Мануелю Ноєру. Досвідчений 38-річний воротар може запевнити кар'єру вже влітку 2025 року. Мюнхенці готові запропонувати "Бенфіці" за Трубіна 40 млн євро. Якщо Ноєр вирішить продовжити контракт із "Баварією" ще на сезон, то Трубін зможе відіграти цей рік у "Бенфіці" на правах оренди.

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