Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Трубін замінить легендарного воротаря у відомому клубі — деталі arrow

Трубін замінить легендарного воротаря у відомому клубі — деталі

14 жовтня 2024 09:46
Сергій Романчук - Редактор
Трубін може замінити легендарного голкіпера у відомому клубі
Анатолій Трубін під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/
Сергій Романчук - Редактор

Керівництво португальської "Бенфіки" визначило список футболістів, які влітку можуть залишити клуб. Серед них був і голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

"Бенфіка" хоче заробити великі гроші на продажі своїх гравців, повідомляє A Bola.

Читайте також:

У португальській "Бенфіці" готуються до серйозних реформ. Команда Бруну Лаже зазнає складнощів з тим, щоб на рівних конкурувати зі "Спортінгом" та "Порту" у боротьбі за чемпіонський титул. Після восьми турів "орли" посідають лише третє місце у турнірній таблиці.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Бенфіка" може продати Трубіна

Вже взимку 2025 року португальський клуб розпочне зміни у складі команди. Вже складено список гравців, яких керівництво "орлів" може вигідно продати до інших клубів. "Бенфіка" буде готова відпустити й Анатолія Трубіна, якщо отримає вигідну пропозицію щодо українського футболіста.

Голкіпером активно цікавиться мюнхенська "Баварія", яка вже шукає заміну Мануелю Ноєру. Досвідчений 38-річний воротар може запевнити кар'єру вже влітку 2025 року. Мюнхенці готові запропонувати "Бенфіці" за Трубіна 40 млн євро. Якщо Ноєр вирішить продовжити контракт із "Баварією" ще на сезон, то Трубін зможе відіграти цей рік у "Бенфіці" на правах оренди.

Нагадаємо, збірна України готується до важливого матчу із Чехією у Лізі Націй. У складі команди можуть відбутися зміни.

Один із лідерів збірної України пропустив тренування національної команди напередодні четвертого туру Ліги Націй.

Тим часом одна з найвідоміших спортсменок України Юлія Левченко опублікувала кадри нової фотосесії.

спорт футбол Збірна України з футболу Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:18 Який вигляд зараз має "Азовсталь" в Маріуполі — шокуюче відео

10:17 Реагуйте на тривоги — ворог вивів носії ракет у Чорне море

10:15 NAVI виграли турнір IEM Rio 2024 та довели, що є найкращими у світі

10:13 НАТО розпочало масштабні ядерні навчання — що входить у програму

10:06 Купюра у 100 доларів нового зразка — як перевірити автентичність

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:53 Повістки Укрпоштою — в ТЦК пояснили, яким є належно вручений документ

09:46 Трамп заявив про потребу розгорнути військових під час виборів у США

09:42 Відключення світла в Одесі — кому треба підготуватися

09:30 Мобілізація в Україні — що робити, коли вчитель отримав повістку

09:28 У Харкові судили топменеджерів меблевого підприємства за бізнес з Росією

10:18 Який вигляд зараз має "Азовсталь" в Маріуполі — шокуюче відео

10:17 Реагуйте на тривоги — ворог вивів носії ракет у Чорне море

10:15 NAVI виграли турнір IEM Rio 2024 та довели, що є найкращими у світі

10:13 НАТО розпочало масштабні ядерні навчання — що входить у програму

10:06 Купюра у 100 доларів нового зразка — як перевірити автентичність

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:53 Повістки Укрпоштою — в ТЦК пояснили, яким є належно вручений документ

09:46 Трамп заявив про потребу розгорнути військових під час виборів у США

09:42 Відключення світла в Одесі — кому треба підготуватися

09:30 Мобілізація в Україні — що робити, коли вчитель отримав повістку

09:28 У Харкові судили топменеджерів меблевого підприємства за бізнес з Росією

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Text

08:00 "Полювання" ТЦК та участь солдатів КНДР у війні — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2024
Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник