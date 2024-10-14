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Футболиста сборной Украины унесли на носилках после пропущенного гола от Чехии

14 октября 2024 22:36
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Украина пропустила гол и из-за тяжелой травмы потеряла Гуцуляка в игре с Чехией
Алексея Гуцуляка уносят с поля. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В матче четвертого тура Лиги Наций сборная Украины во Вроцлаве принимает Чехию. В первом тайме команда Сергея Реброва пропустила мяч.

Однако омрачила игру травма Алексея Гуцуляка, сообщил портал Новини.LIVE.

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Алексея Гуцуляка уносят с поля. Фото: Reuters

Ужасная травма Гуцуляка

На 19-й минуте Чехия подала угловой. Черный с правого фланга навесил на ближнюю штангу, откуда мяч выбили на Черву, и тот пробил низом в левый угол. В этом моменте выключились из игры как игроки, которые дали пробить, так и вратарь Анатолий Трубин. 

Во время этого углового на ближней штанге Томаш Соучек головой нокаутировал Гуцуляка.

Вингер сборной Украины сначала на мгновение потерял сознание, а затем пришел в себя. С поля Гуцуляка унесли на носилках, а его заменил Александр Зубков.

Напомним, Анатолий Трубин заменит легендарного вратаря в известном клубе.

Ранее Сергей Ребров рассказал, как играть без многих лидеров сборной Украины.

футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций травма Алексей Гуцуляк Сборная Чехии

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