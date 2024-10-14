Украина пропустила гол и из-за тяжелой травмы потеряла Гуцуляка в игре с Чехией

Футболиста сборной Украины унесли на носилках после пропущенного гола от Чехии
В матче четвертого тура Лиги Наций сборная Украины во Вроцлаве принимает Чехию. В первом тайме команда Сергея Реброва пропустила мяч.
Однако омрачила игру травма Алексея Гуцуляка, сообщил портал Новини.LIVE.
Ужасная травма Гуцуляка
На 19-й минуте Чехия подала угловой. Черный с правого фланга навесил на ближнюю штангу, откуда мяч выбили на Черву, и тот пробил низом в левый угол. В этом моменте выключились из игры как игроки, которые дали пробить, так и вратарь Анатолий Трубин.
Во время этого углового на ближней штанге Томаш Соучек головой нокаутировал Гуцуляка.
Вингер сборной Украины сначала на мгновение потерял сознание, а затем пришел в себя. С поля Гуцуляка унесли на носилках, а его заменил Александр Зубков.
Напомним, Анатолий Трубин заменит легендарного вратаря в известном клубе.
Ранее Сергей Ребров рассказал, как играть без многих лидеров сборной Украины.
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