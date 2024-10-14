Ожидается аншлаг на матче Динамо - Шахтер: все билеты проданы

Появились плохие новости для болельщиков по матчу Динамо — Шахтер
В 11 туре Украинской премьер-лиги сыграют гранды отечественного футбола "Динамо" и "Шахтер". Эта игра станет самым большим событием в УПЛ.
Поэтому заинтересованность болельщиков очень велика, сообщили в пресс-службе "Динамо".
Матч "Динамо" против "Шахтера" состоится 27 октября в 18:00 по киевскому времени.
Плохие новости для фанатов
В "Динамо" сообщили, что все билеты, которые могли продать, были реализованы. Потому на матче ожидается аншлаг.
"Несмотря на ограничения количество зрителей, ожидаем горячую поддержку "бело-синих" в важном матче", — говорится в заявлении "Динамо".
Ранее "Динамо" аннулировало билеты на матч с "Шахтером", приобретенные не из официальных источников.
В клубе назвали это решение борьбой с перекупщиками. В рамках этой борьбы клуб заблокировал все аккаунты с подозрительными транзакциями.
"Динамо" сейчас идет на первой позиции и на шесть очков опережает идущий четвертым "Шахтер".
Напомним, голкипером киевского "Динамо" интересуется известный турецкий клуб.
Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин перейдет в топовый клуб.
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