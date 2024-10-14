Очікується аншлаг на матчі Динамо — Шахтар: всі квитки продано

Матч "Динамо" — "Шахтар" в минулому сезоні. Фото: "Динамо"

В 11-му турі Української прем’єр-ліги зіграють гранди вітчизняного футболу "Динамо" та "Шахтар". Ця гра є найбільшою подією в УПЛ.

Тому зацікавленість уболівальників дуже велика, повідомили в пресслужбі "Динамо".

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Матч "Динамо" проти "Шахтаря" відбудеться 27 жовтня, о 18:00 за київським часом.

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У "Динамо" повідомили, що всі квитки, які могли продати, були реалізовані. Тому на матчі очікується аншлаг.

"Незважаючи на безпекові обмеження кількості глядачів, чекаємо на гарячу підтримку "біло-синіх" у важливому матчі", — йдеться в заяві Динамо.

Раніше "Динамо" анулювало квитки на матч з "Шахтарем", які були придбані не з офіційних джерел.

У клубі назвали це рішення боротьбою з перекупниками. У рамках цієї боротьби клуб заблокував всі акаунти з підозрілими транзакціями.

"Динамо" наразі йде на першій позиції та на шість очок випереджає "Шахтар", який йде четвертим.

Нагадаємо, голкіпером київського "Динамо" цікавиться відомий турецький клуб.

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