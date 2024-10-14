Украина сыграла вничью с Чехией: Артем Довбик забил с пенальти

Артем Довбик забил гол Чехии. Фото: Reuters

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Наций сборная Украины сыграла против Чехии. Ранее во втором туре в Праге команда Сергея Реброва уступила оппонентам (2:3) и хотела взять реванш.

Матч завершился вничью, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Украины против Чехии

Сборная Чехии активно начала матч, прессингуя подопечных Реброва. При этом Мудрик создал хороший момент для Шапаренко, но тот пробил гораздо выше ворот.

В последующие минуты Чехия активно атаковала, пока не забила гол на 19-й минуте.

Чехия подала угловой. Черны с правого фланга навесил на ближнюю штангу, откуда выбили мяч на Черва, и тот пробил низом в левый угол ворот. В этом моменте не заблокировали удар Судаков и Шапаренко, которые были ближе к игроку соперника. Инертно сыграл и не увидевший момента удара Трубин.

Во время этого углового на ближней штанге Томаш Соучек головой попал в челюсть Гуцуляка.

Вингер сборной Украины сначала на мгновение потерял сознание, а затем пришел в себя. С поля Гуцуляка забрали на носилках и заменили Зубковым.

Травма Алексея Гуцуляка. Фото: Reuters

В конце первого тайма чех Витик забил после добивания, но арбитр зафиксировал офсайд.

Во второй половине матча Украина сыграла гораздо лучше и уже с 50-й минуты начала активно атаковать. Это сразу принесло результат, когда Конопля навязал борьбу Крейчи и тот сыграл рукой.

С пенальти на 52-й минуте забил Довбик, пробивший в правый угол ворот.

После забитого мяча Украина уже не упускала преимущество и создавала много моментов, но их удары чехи часто блокировали. В концовке Чехии пришлось отбиваться и им все же удалось удержать ничейный счет.

Украина — Чехия — 1:1

Голы: Довбик, 52 (пен.) — Июнь, 19

Украина: Трубин — Конопля (Тымчик, 80), Забарный, Таловеров, Матвиенко — Судаков, Степаненко (Калюжный, 64), Шапаренко (Крыськив, 64) — Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 81), Мудрик.

Чехия: Коваж — Витик, Крейчи, Боржил (Змрзлы, 70) — Цоуфал, Соучек, Черв, Провод (Гложек, 58) — Черный (Лингр, 58), Шульц (Кухта, 90+1) — Хори (Климент, 70).

Предупреждения: Крыськив — Хори, Черв, Климент, Лингр

Напомним, в матче против Чехии тяжелую травму получил вингер Алексей Гуцуляк — спортивный врач рассказал, что с игроком.

В матче против Чехии Украине не помогла даже фартовая форма.