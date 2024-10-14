Украина сыграла вничью с Чехией: Артем Довбик забил с пенальти

Довбик спас Украину от поражения в матче с Чехией
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Наций сборная Украины сыграла против Чехии. Ранее во втором туре в Праге команда Сергея Реброва уступила оппонентам (2:3) и хотела взять реванш.
Матч завершился вничью, сообщил портал Новини.LIVE.
Матч Украины против Чехии
Сборная Чехии активно начала матч, прессингуя подопечных Реброва. При этом Мудрик создал хороший момент для Шапаренко, но тот пробил гораздо выше ворот.
В последующие минуты Чехия активно атаковала, пока не забила гол на 19-й минуте.
Чехия подала угловой. Черны с правого фланга навесил на ближнюю штангу, откуда выбили мяч на Черва, и тот пробил низом в левый угол ворот. В этом моменте не заблокировали удар Судаков и Шапаренко, которые были ближе к игроку соперника. Инертно сыграл и не увидевший момента удара Трубин.
Во время этого углового на ближней штанге Томаш Соучек головой попал в челюсть Гуцуляка.
Вингер сборной Украины сначала на мгновение потерял сознание, а затем пришел в себя. С поля Гуцуляка забрали на носилках и заменили Зубковым.
В конце первого тайма чех Витик забил после добивания, но арбитр зафиксировал офсайд.
Во второй половине матча Украина сыграла гораздо лучше и уже с 50-й минуты начала активно атаковать. Это сразу принесло результат, когда Конопля навязал борьбу Крейчи и тот сыграл рукой.
С пенальти на 52-й минуте забил Довбик, пробивший в правый угол ворот.
После забитого мяча Украина уже не упускала преимущество и создавала много моментов, но их удары чехи часто блокировали. В концовке Чехии пришлось отбиваться и им все же удалось удержать ничейный счет.
Украина — Чехия — 1:1
Голы: Довбик, 52 (пен.) — Июнь, 19
Украина: Трубин — Конопля (Тымчик, 80), Забарный, Таловеров, Матвиенко — Судаков, Степаненко (Калюжный, 64), Шапаренко (Крыськив, 64) — Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 81), Мудрик.
Чехия: Коваж — Витик, Крейчи, Боржил (Змрзлы, 70) — Цоуфал, Соучек, Черв, Провод (Гложек, 58) — Черный (Лингр, 58), Шульц (Кухта, 90+1) — Хори (Климент, 70).
Предупреждения: Крыськив — Хори, Черв, Климент, Лингр
Напомним, в матче против Чехии тяжелую травму получил вингер Алексей Гуцуляк — спортивный врач рассказал, что с игроком.
В матче против Чехии Украине не помогла даже фартовая форма.
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