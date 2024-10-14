Україна зіграла внічию з Чехією: Артем Довбик забив з пенальті

Довбик врятував Україну від поразки у матчі з Чехією
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Націй збірна України зіграла проти Чехії. Раніше у другому турі в Празі команда Сергія Реброва поступилася опонентам (2:3) і хотіла взяти реванш.
Матч завершився внічию, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч України проти Чехії
Збірна Чехії активно почала матч, пресингуючи підопічних Реброва. При цьому Мудрик створив хороший момент для Шапаренка, але той пробив набагато вище воріт.
В наступні хвилини Чехія активно атакувала, поки не забила гол на 19-й хвилині.
Чехія подала кутовий. Черний із правого флангу навісив на ближню штангу, звідки м'яч вибили на Черва, і той пробив низом у лівий кут воріт. У цьому моменті не заблокували удар Судаков та Шапаренко, які були найближче до гравця суперника. Інертно зіграв і Трубін, який не побачив моменту удару.
Під час цього кутового на ближній штанзі Томаш Соучек головою влучив у щелепу Гуцуляка.
Вінгер збірної України спочатку на мить знепритомнів, а потім прийшов до тями. З поля Гуцуляка забрали на ношах та замінили на Зубкова.
У кінці першого тайму чех Вітік забив після добивання, але арбітр зафіксував офсайд.
У другій половині матчу Україна зіграла набагато краще і вже з 50-ї хвилини почала активно атакувати. Це відразу принесло результат, коли Конопля нав’язав боротьбу Крейчі і той зіграв рукою.
З пенальті на 52-й хвилині забив Довбик, який пробив у правий кут воріт.
Після забитого м’яча Україна вже не втрачала перевагу і створювала багато моментів, але їх удари чехи часто блокували. Наприкінці чехам довелося грати на відбивання, і їм вдалося утримати нічийний рахунок.
Україна — Чехія — 1:1
Голи: Довбик, 52 (пен.) — Черв, 19
Україна: Трубін — Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Таловєров, Матвієнко — Судаков, Степаненко (Калюжний, 64), Шапаренко (Криськів, 64) — Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 81), Мудрик.
Чехія: Коварж — Вітік, Крейчі, Боржил (Змрзли, 70) — Цоуфал, Соучек, Черв, Провод (Гложек, 58) — Черни (Лінгр, 58), Шульц (Кухта, 90+1) — Хори (Клімент, 70).
Попередження: Криськів — Хори, Черв, Клімент, Лінгр
Нагадаємо, в матчі проти Чехії важкої травми зазнав вінгер Олексій Гуцуляк — спортивний лікар розповів, що з гравцем.
У матчі проти Чехії Україні не допомогла навіть фартова форма.
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