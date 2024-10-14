Україна зіграла внічию з Чехією: Артем Довбик забив з пенальті

Артем Довбик забив гол Чехії. Фото: Reuters

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Націй збірна України зіграла проти Чехії. Раніше у другому турі в Празі команда Сергія Реброва поступилася опонентам (2:3) і хотіла взяти реванш.

Матч завершився внічию, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч України проти Чехії

Збірна Чехії активно почала матч, пресингуючи підопічних Реброва. При цьому Мудрик створив хороший момент для Шапаренка, але той пробив набагато вище воріт.

В наступні хвилини Чехія активно атакувала, поки не забила гол на 19-й хвилині.

Чехія подала кутовий. Черний із правого флангу навісив на ближню штангу, звідки м'яч вибили на Черва, і той пробив низом у лівий кут воріт. У цьому моменті не заблокували удар Судаков та Шапаренко, які були найближче до гравця суперника. Інертно зіграв і Трубін, який не побачив моменту удару.

Під час цього кутового на ближній штанзі Томаш Соучек головою влучив у щелепу Гуцуляка.

Вінгер збірної України спочатку на мить знепритомнів, а потім прийшов до тями. З поля Гуцуляка забрали на ношах та замінили на Зубкова.

Травма Олексія Гуцуляка. Фото: Reuters

У кінці першого тайму чех Вітік забив після добивання, але арбітр зафіксував офсайд.

У другій половині матчу Україна зіграла набагато краще і вже з 50-ї хвилини почала активно атакувати. Це відразу принесло результат, коли Конопля нав’язав боротьбу Крейчі і той зіграв рукою.

З пенальті на 52-й хвилині забив Довбик, який пробив у правий кут воріт.

Після забитого м’яча Україна вже не втрачала перевагу і створювала багато моментів, але їх удари чехи часто блокували. Наприкінці чехам довелося грати на відбивання, і їм вдалося утримати нічийний рахунок.

Україна — Чехія — 1:1

Голи: Довбик, 52 (пен.) — Черв, 19

Україна: Трубін — Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Таловєров, Матвієнко — Судаков, Степаненко (Калюжний, 64), Шапаренко (Криськів, 64) — Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 81), Мудрик.

Чехія: Коварж — Вітік, Крейчі, Боржил (Змрзли, 70) — Цоуфал, Соучек, Черв, Провод (Гложек, 58) — Черни (Лінгр, 58), Шульц (Кухта, 90+1) — Хори (Клімент, 70).

Попередження: Криськів — Хори, Черв, Клімент, Лінгр

Нагадаємо, в матчі проти Чехії важкої травми зазнав вінгер Олексій Гуцуляк — спортивний лікар розповів, що з гравцем.

У матчі проти Чехії Україні не допомогла навіть фартова форма.