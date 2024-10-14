Збірна України зіграє у фартовій формі у матчі з Чехією

Тренер Сергій Ребров та Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У матчі четвертого туру Ліги Націй збірна України зіграє у Польщі з командою Чехії. Підопічні Сергія Реброва спробують взяти реванш за недавню поразку.

Вже відомо, в якому комплекті форми збірна України вийде на поле у Вроцлаві, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У понеділок, 14 жовтня, збірна України прийме у Вроцлаві національну команду Чехії. Ці суперники вже зустрічалися місяць тому, і тоді "синьо-жовті" поступилися підопічним Івана Гашека з рахунком 2:3.

Футболісти дякують вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У якій формі зіграє збірна України

Команда Сергія Реброва з'явиться на полі в основному комплекті екіпіровки. Футболісти одягнуть жовті майки та шорти. Кілька тижнів тому українська команда перемогла у такій формі Грузію з рахунком 1:0.

Збірна Чехії зіграє у червоних футболках та білих шортах. Минулого туру команда Івана Гашека обіграла Албанію з рахунком 2:0. Після трьох турів чехи посідають друге місце у турнірній таблиці із шістьма балами. Україна опинилася на останньому рядку, має три очки.

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