Тимощук заробляє у Зеніті понад 20 тисяч доларів на місяць

Анатолій Тимощук у 2024 році. Фото: ФК "Зеніт"

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук продовжує жити та працювати у Росії. Відомий у минулому футболіст заробляє великі гроші у клубі "Зеніт" із Санкт-Петербурга.

Тимощук не збирається повертатися до України, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Анатолій Тимощук є одним із найвідоміших футболістів в історії українського спорту. Він довгий час був кумиром уболівальників донецького "Шахтаря" та національної команди, вигравав єврокубки у складі "гірників" та мюнхенської "Баварії", грав на міжнародних турнірах для збірних.

Ще у 2013 році Тимощук повернувся до Санкт-Петербурга, де кілька років грав у складі місцевого "Зеніту". Він закінчив кар'єру в "Кайраті" із Казахстану, після чого став асистентом головного тренера "Зеніту". Після 2022 року Тимощук лише один раз заговорив про Україну. Анатолій повідомив, що має позицію щодо війни у своїй рідній країні, але "не все так однозначно".

Анатолій Тимощук на Євро-2012. Фото: УНІАН

Скільки Тимощук заробляє у Росії

На піку футбольної кар'єри зарплата українського півзахисника складала понад два мільйони євро за сезон. На тренерській посаді він отримує набагато менше. Анатолій Тимощук працює асистентом Сергія Семака у "Зеніті". Це вже третій тренер, з яким український фахівець співпрацює у російській команді.

Анатолій Тимощук у збірній України. Фото: УНІАН

Тимощуку збільшили зарплату у 2023 році. Вона складає 23 тисячі доларів на місяць. Ексхавбек збірної України говорив, що не зміг би заробити такі гроші за межами Росії, яку він не має наміру залишати. Анатолій говорив, що Санкт-Петербург є його домівкою.

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