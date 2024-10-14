Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зарплата Тимощука в Росії — відомо, скільки заробляє тренер arrow

Зарплата Тимощука в Росії — відомо, скільки заробляє тренер

14 жовтня 2024 14:20
Станіслав Костюк - Редактор
Тимощук заробляє у Зеніті понад 20 тисяч доларів на місяць
Анатолій Тимощук у 2024 році. Фото: ФК "Зеніт"
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук продовжує жити та працювати у Росії. Відомий у минулому футболіст заробляє великі гроші у клубі "Зеніт" із Санкт-Петербурга.

Тимощук не збирається повертатися до України, повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Анатолій Тимощук є одним із найвідоміших футболістів в історії українського спорту. Він довгий час був кумиром уболівальників донецького "Шахтаря" та національної команди, вигравав єврокубки у складі "гірників" та мюнхенської "Баварії", грав на міжнародних турнірах для збірних.

Ще у 2013 році Тимощук повернувся до Санкт-Петербурга, де кілька років грав у складі місцевого "Зеніту". Він закінчив кар'єру в "Кайраті" із Казахстану, після чого став асистентом головного тренера "Зеніту". Після 2022 року Тимощук лише один раз заговорив про Україну. Анатолій повідомив, що має позицію щодо війни у своїй рідній країні, але "не все так однозначно".

Анатолій Тимощук
Анатолій Тимощук на Євро-2012. Фото: УНІАН

Скільки Тимощук заробляє у Росії

На піку футбольної кар'єри зарплата українського півзахисника складала понад два мільйони євро за сезон. На тренерській посаді він отримує набагато менше. Анатолій Тимощук працює асистентом Сергія Семака у "Зеніті". Це вже третій тренер, з яким український фахівець співпрацює у російській команді.

Анатолій Тимощук
Анатолій Тимощук у збірній України. Фото: УНІАН

Тимощуку збільшили зарплату у 2023 році. Вона складає 23 тисячі доларів на місяць. Ексхавбек збірної України говорив, що не зміг би заробити такі гроші за межами Росії, яку він не має наміру залишати. Анатолій говорив, що Санкт-Петербург є його домівкою.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може перейти в один із найтитулованіших клубів світу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прибрав із заявки національної команди двох відомих гравців перед матчем Ліги Націй із Чехією.

спорт футбол Збірна України з футболу ФК Шахтар Колаборант Анатолій Тимощук

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:56 На Одещині затримали ділка, який наживався на ухилянтах

14:44 Дощі та зниження температури — прогноз для Києва від Укргідрометцентру на завтра

14:43 Похолодання та дощ — в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра накриє негода

14:26 Росіяни готують новий штурм на півдні України — де нанесуть удар

14:25 Харків заллють дощі — синоптики попередили мешканців про небезпеку завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:19 "Жирна" ціль — у ДПСУ показали, як прикордонники знищили гармату-гаубицю росіян

14:16 В Україні суттєво зростуть мінімальні ціни на вино — причини

14:13 Рейди ТЦК у кафе та на концертах — у Раді зробили несподівану заяву

14:09 В Укргідрометцентрі попередили мешканців Львова про мокрий сніг та дощі завтра

13:59 Командир бригади Азов Денис Прокопенко привітав бійців з Днем створення УПА

14:56 На Одещині затримали ділка, який наживався на ухилянтах

14:44 Дощі та зниження температури — прогноз для Києва від Укргідрометцентру на завтра

14:43 Похолодання та дощ — в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра накриє негода

14:26 Росіяни готують новий штурм на півдні України — де нанесуть удар

14:25 Харків заллють дощі — синоптики попередили мешканців про небезпеку завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:19 "Жирна" ціль — у ДПСУ показали, як прикордонники знищили гармату-гаубицю росіян

14:16 В Україні суттєво зростуть мінімальні ціни на вино — причини

14:13 Рейди ТЦК у кафе та на концертах — у Раді зробили несподівану заяву

14:09 В Укргідрометцентрі попередили мешканців Львова про мокрий сніг та дощі завтра

13:59 Командир бригади Азов Денис Прокопенко привітав бійців з Днем створення УПА

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

13:00 Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

Text

12:41 Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

Text

11:54 Воюватимуть бідні — Доній розкритикував ідею економічного бронювання

Text

08:00 "Полювання" ТЦК та участь солдатів КНДР у війні — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2024
Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують