Тимощук зарабатывает в Зените больше 20 тысяч долларов в месяц

Анатолий Тимощук в 2024 году. Фото: ФК "Зенит"

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук продолжает жить и работать в России. Известный в прошлом футболист зарабатывает большие деньги в клубе "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Тимощук не собирается возвращаться в Украину, сообщают местные СМИ.

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Анатолий Тимощук является одним из самых известных футболистов в истории украинского спорта. Он долгое время был кумиром болельщиков донецкого "Шахтера" и национальной команды, выигрывал еврокубки в составе "горняков" и мюнхенской "Баварии", играл на международных турнирах для сборных.

Еще в 2013 году Тимощук вернулся в Санкт-Петербург, где несколько лет играл в составе местного "Зенита". Он закончил карьеру в "Кайрате" из Казахстана, после чего стал ассистентом главного тренера "Зенита". После 2022 года Тимощук только один раз заговорил об Украине. Анатолий сообщил, что у него есть позиция по войне в своей родной стране, но "не все так однозначно".

Анатолий Тимощук на Евро-2012. Фото: УНИАН

Сколько Тимощук зарабатывает в России

На пике футбольной карьеры зарплата украинского полузащитника составляла более двух миллионов евро за сезон. На тренерской должности он получает гораздо меньше. Анатолий Тимощук работает ассистентом Сергея Семака в "Зените". Это уже третий тренер, с которым украинский специалист сотрудничает в российской команде.

Анатолий Тимощук в сборной Украины. Фото: УНИАН

Тимощуку увеличили зарплату в 2023 года. Она составляет 23 тысячи долларов в месяц. Экс-хавбек сборной Украины говорил, что не смог бы заработать такие деньги за пределами России, которую он не собирается покидать. Анатолий говорил, что Санкт-Петербург является его домом.

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