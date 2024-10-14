Матч Украина — Чехия: Ребров оставил вне состава Бондаря и Кабаева

Ребров не внес в заявку на матч с Чехией игроков Динамо и Шахтера
Сборная Украины по футболу сыграет матч четвертого тура Лиги Наций против Чехии. Для дальнейшей борьбы за первое место команде Сергея Реброва необходима только победа.
В день игры в УАФ была опубликована заявка на матч с Чехией.
Матч Украина — Чехия состоится 14 октября на стадионе "Тарчинский Арена" в польском Вроцлаве. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.
Без двух игроков "Динамо" и "Шахтера"
В сравнении с победным матчем с Грузией (1:0) Украина заявила на матч травмированного опорного полузащитника Тараса Степаненко. На последней тренировке он готовился с бандажом на колене.
Второй раз подряд в заявку не попал вингер "Динамо" Владислав Кабаев. Компанию на трибунах ему составит центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.
В заявку попал Довбик, пропустивший последнюю тренировку. Был слух, что игрок получил травму.
Также в заявку попал вратарь Дмитрий Ризнык, получивший повреждение и уже покинувший команду.
Напомним, Ребров накануне матча рассказал, как команда справляется без многих основных травмированных игроков.
Отметим, что посмотреть матч можно на ОТТ-платформе, кабельных и цифровых сетях.
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