Матч Украина — Чехия: Ребров оставил вне состава Бондаря и Кабаева

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу сыграет матч четвертого тура Лиги Наций против Чехии. Для дальнейшей борьбы за первое место команде Сергея Реброва необходима только победа.

В день игры в УАФ была опубликована заявка на матч с Чехией.

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Матч Украина — Чехия состоится 14 октября на стадионе "Тарчинский Арена" в польском Вроцлаве. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

Заявка сборной Украины на матч с Чехией. Фото: УАФ

Без двух игроков "Динамо" и "Шахтера"

В сравнении с победным матчем с Грузией (1:0) Украина заявила на матч травмированного опорного полузащитника Тараса Степаненко. На последней тренировке он готовился с бандажом на колене.

Второй раз подряд в заявку не попал вингер "Динамо" Владислав Кабаев. Компанию на трибунах ему составит центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.

В заявку попал Довбик, пропустивший последнюю тренировку. Был слух, что игрок получил травму.

Также в заявку попал вратарь Дмитрий Ризнык, получивший повреждение и уже покинувший команду.

Напомним, Ребров накануне матча рассказал, как команда справляется без многих основных травмированных игроков.

Отметим, что посмотреть матч можно на ОТТ-платформе, кабельных и цифровых сетях.