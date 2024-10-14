Матч Україна — Чехія: Ребров залишив поза складом Бондаря та Кабаєва

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу зіграє матч четвертого туру Ліги Націй проти Чехії. Для подальшої боротьби за перше місце команді Сергія Реброва необхідна лише перемога.

В день гри в УАФ опублікували заявку на матч з Чехією.

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Матч Україна — Чехія відбудеться 14 жовтня на стадіоні "Тарчинський Арена" у польському Вроцлаві. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Заявка збірної України на матч з Чехією. Фото: УАФ

Без двох гравців "Динамо" та "Шахтаря"

У порівнянні з переможним матчем з Грузією (1:0) Україна заявила на матч опорного півзахисника Тараса Степаненка, який був травмований. На останньому тренуванні він готувався з бандажем на коліні.

Вдруге підряд в заявку не потрапив вінгер "Динамо" Владислав Кабаєв. Компанію на трибунах йому складе центральний захисник "Шахтаря" Валерій Бондар.

В заявку потрапив Довбик, який пропустив останнє тренування. Були чутки, що гравець отримав травму.

Також в заявку потрапив воротар Дмитро Різник, який отримав пошкодження та вже залишив команду.

Нагадаємо, Ребров напередодні матчу розповів, як команда справляється без багатьох основних гравців, які травмовані.

Зазначимо, що подивитися матч можна на ОТТ-платформі, в кабельних та цифрових мережах.