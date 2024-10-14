Сборная Украины сыграет в фартовой форме в матче с Чехией

Сборная Украины сыграет в матче против Чехии в фартовой форме
В матче четвертого тура Лиги Наций сборная Украины сыграет в Польше с командой Чехии. Подопечные Сергея Реброва попробуют взять реванш за недавнее поражение.
Уже известно, в каком комплекте формы сборная Украины выйдет на поле стадиона во Вроцлаве, сообщает официальный сайт УАФ.
В понедельник, 14 октября, сборная Украины примет во Вроцлаве национальную команду Чехии. Эти соперники уже встречались месяц назад, и тогда "сине-желтые" уступили подопечным Ивана Гашека со счетом 2:3.
В какой форме сыграет сборная Украины
Команда Сергея Реброва появится на поле в основном комплекте экипировки. Футболисты наденут желтые майки и шорты. Несколько недель назад украинская команда победила в такой форме Грузию со счетом 1:0.
Сборная Чехии сыграет в красных футболках и белых шортах. В прошлом туре команда Ивана Гашека обыграла Албанию со счетом 2:0. После трех туров чехи занимают второе место в турнирной таблице с шестью баллами. Украина оказалась на последней строчки, у нее три очка.
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