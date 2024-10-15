Ребров про травму Гуцуляка після матчу Україна — Чехія в Лізі Націй

Сергій Ребров. Фото: скриншот

У польському Вроцлаві завершився матч четвертого туру групового етапу Ліги Націй, де збірна України зіграла з Чехією. Матч завершився нічиєю 1:1.

Після гри головний тренер Сергій Ребров в ефірі MEGOGO розповів про травму вінгера Олексія Гуцуляка.

Читайте також:

На 19-й хвилині матчу Томаш Соучек під час кутового вдарив головою в щелепу Гуцуляга. Вінгер після цього втратив свідомість, а коли він прийшов у себе, то його винесли з поля на ношах.

Олексій Гуцуляк покинув поле в матчі з Чехією. Фото: Reuters

Ребров розповів, що з Гуцуляком

За словами Реброва, Гуцуляка госпіталізували в одну з лікарень Вроцлава, де мають оглянути.

Ребров додав, що Олексій отримав страшну травму й поки залишається у Вроцлаві.

"На жаль, у Гуцуляка дуже сильний струс мозку. Він зараз у госпіталі. Це дуже страшна травма. Він залишається тут, подивимося, що буде", — сказав Ребров.

Зазначимо, що після нічиєї з Чехією збірна України має в активі чотири бали та продовжує перебувати на останньому місці в групі. У чехів сім балів та перше місце. За ними йдуть Грузія та Албанія — по шість очок.

Нагадаємо, спортивний лікар повідомив, що сталося з Гуцуляком.

Раніше стало відомо, що на матчі "Динамо" проти "Шахтаря" в УПЛ буде аншлаг.