Ребров назвав ще одного травмованого гравця збірної України

Сергій Ребров під час поєдинку. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У рамках четвертого туру Ліги Націй збірна України зіграла внічию із національною командою Чехії. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розповів про кадрові проблеми та травми своїх футболістів.

Пошкодження у матчі з Чехією отримав не лише Гуцуляк, повідомив Ребров в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

Читайте також:

Збірна України не зуміла перемогти Чехію у матчі Ліги Націй. "Синьо-жовті" пропустили гол у першому таймі, але одразу після перерви відігралися завдяки тому, що Артем Довбик відзначився з пенальті.

Ще в середині першого тайму тяжку травму отримав Олексій Гуцуляк, якого забрали з поля на ношах. Виявилось, що це не єдина кадрова втрата збірної України.

Гравці перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Травма Шапаренка

Головний тренер національної команди підтвердив, що Микола Шапаренко залишив поле на 64-й хвилині через травму. У футболіста "Динамо" було невелике пошкодження, і його замінили для того, щоб не погіршити проблему.

"Георгій Судаков показав, що він відновився і працював майже 90 хвилин. Ми хотіли зберегти інтенсивність гри. А ті футболісти, які вийшли на заміну, змогли підтримувати високий темп поєдинку", — заявив Ребров.

Свій наступний матч збірна України проведе на виїзді проти збірної Грузії 16 листопада.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін, який кілька разів врятував ворота своєї команди у поєдинку із Чехією, може продовжити кар'єру у Німеччині.

А колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук отримує у російському "Зеніті" високу зарплату.

Українська спортсменка Юлія Левченко порадувала шанувальників кадрами нової спокусливої фотосесії.