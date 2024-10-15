Довбик назвав причину розчарування після нічиєї з Чехією

Артем Довбик святкує гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Збірна Чехії не втримала перемогу у матчі Ліги Націй із командою України. Футболіст італійської "Роми" Артем Довбик врятував "синьо-жовтих" від поразки.

Форвард визнав, що відчував дискомфорт напередодні поєдинку, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Підопічні Сергія Реброва в першому таймі матчу з Чехією прогавили момент, щоб повести в рахунку, а потім пропустили гол від Лукаша Черва. На початку другого тайму Ладислав Крейчі зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і Артем Довбик з пенальті встановив остаточний рахунок у протистоянні.

Артем Довбик реалізує одинадцятиметровий удар. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що Довбик сказав про матч

Форвард збірної України пропустив тренування національної команди напередодні матчу із Чехією. З'явилася інформація про те, що Довбик може не зіграти у четвертому турі Ліги Націй, проте Артем вийшов на поле у стартовому складі "синьо-жовтих".

Футболіст підтвердив, що перед грою він мав запалення в коліні. В середині другого тайму Довбик утомився. Ребров це побачив і зробив заміну.

Артем Довбик вважає збірну Чехії сильним суперником та гарною командою. Гравцеві не сподобалося, що українським футболістам не вистачило холоднокровності, щоб здобути перемогу. Вони розраховували взяти шість балів у двох жовтневих матчах, але набрали лише чотири очки та залишилися на останньому місці у турнірній таблиці квартету.

Нагадаємо, головний тренер збірної Чехії розкритикував суддівство у матчі Ліги Націй з Україною.

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