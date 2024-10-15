Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик объяснил, что ему не понравилось в матче со сборной Чехии arrow

Довбик объяснил, что ему не понравилось в матче со сборной Чехии

15 октября 2024 10:31
Станислав Костюк - Редактор
Довбик назвал причину разочарования после ничьей с Чехией
Артем Довбик празднует гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станислав Костюк - Редактор

Сборная Чехии не удержала победу в матче Лиги Наций с командой Украины. Футболист итальянской "Ромы" Артем Довбик спас "сине-желтых" от поражения. 

Форвард признал, что испытывал дискомфорт накануне поединка, сообщает "Суспільне Спорт". 

Читайте также:

Подопечные Сергея Реброва в первом тайме матча с Чехией упустили момент, чтобы повести в счете, а затем пропустили гол от Лукаша Черва. В начале второго тайма Ладислав Крейчи сыграл рукой в своей штрафной, и Артем Довбик с пенальти установил окончательный счет в противостоянии. 

Артем Довбик
Артем Довбик реализует одиннадцатиметровый удар. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что Довбик сказал о матче 

Форвард сборной Украины пропустил тренировку национальной команды накануне матча с Чехией. Появилась информация о том, что Довбик может не сыграть в четвертом туре Лиги Наций, однако Артем вышел на поле в стартовом составе "сине-желтых". 

Футболист подтвердил, что перед игрой у него было воспаление в колене. В середине второго тайма Довбик устал. Ребров это увидел и сделал замену. 

Артем Довбик считает сборную Чехии сильным соперником и хорошей командой. Игроку не понравилось, что украинским футболистам не хватило хладнокровия, чтобы добиться победы. Они рассчитывали взять шесть баллов в двух октябрьских матчах, но набрали только четыре очка и остались на последнем месте в турнирной таблице квартета. 

Напомним, главный тренер сборной Чехии раскритиковал судейство в матче Лиги Наций с Украиной. 

Бывший капитан "сине-желтых" Анатолий Тимощук зарабатывает в Санкт-Петербурге большие деньги и не собирается возвращаться. 

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко порадовала поклонников кадрами горячей фотосессии.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик Лига Наций

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:52 Выдавал себя за ГБРовца — в Одессе экс-правоохранитель требовал выдуманный долг

11:51 Гетманцев анонсировал повышение НДС в 2025 году — что известно

11:45 Житель Львова трижды самовольно покидал воинскую часть — как его наказал суд

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

11:23 Мы от Кипера — на Одесчине дерзкие мошенники прикрываются именем главы ОВА

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:23 Опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:12 Ночной обстрел Николаева — количество пострадавших возросло

11:10 Украинцы получат 10,8 тыс. грн помощи в октябре — где продолжается регистрация

11:08 В Николаеве раздался взрыв — РФ выпустила ракеты

11:04 Мобилизация в Украине — сколько рассматривают заявление о выдаче отсрочки

11:52 Выдавал себя за ГБРовца — в Одессе экс-правоохранитель требовал выдуманный долг

11:51 Гетманцев анонсировал повышение НДС в 2025 году — что известно

11:45 Житель Львова трижды самовольно покидал воинскую часть — как его наказал суд

11:23 Мы от Кипера — на Одесчине дерзкие мошенники прикрываются именем главы ОВА

11:23 Опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:12 Ночной обстрел Николаева — количество пострадавших возросло

11:10 Украинцы получат 10,8 тыс. грн помощи в октябре — где продолжается регистрация

11:08 В Николаеве раздался взрыв — РФ выпустила ракеты

11:04 Мобилизация в Украине — сколько рассматривают заявление о выдаче отсрочки

10:55 На Харьковщине лесничий обеспечивал оккупантов древесиной — что решил суд

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

Text

09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Text

20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Text

19:44 Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова