Довбик назвал причину разочарования после ничьей с Чехией

Артем Довбик празднует гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Чехии не удержала победу в матче Лиги Наций с командой Украины. Футболист итальянской "Ромы" Артем Довбик спас "сине-желтых" от поражения.

Форвард признал, что испытывал дискомфорт накануне поединка, сообщает "Суспільне Спорт".

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Подопечные Сергея Реброва в первом тайме матча с Чехией упустили момент, чтобы повести в счете, а затем пропустили гол от Лукаша Черва. В начале второго тайма Ладислав Крейчи сыграл рукой в своей штрафной, и Артем Довбик с пенальти установил окончательный счет в противостоянии.

Артем Довбик реализует одиннадцатиметровый удар. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что Довбик сказал о матче

Форвард сборной Украины пропустил тренировку национальной команды накануне матча с Чехией. Появилась информация о том, что Довбик может не сыграть в четвертом туре Лиги Наций, однако Артем вышел на поле в стартовом составе "сине-желтых".

Футболист подтвердил, что перед игрой у него было воспаление в колене. В середине второго тайма Довбик устал. Ребров это увидел и сделал замену.

Артем Довбик считает сборную Чехии сильным соперником и хорошей командой. Игроку не понравилось, что украинским футболистам не хватило хладнокровия, чтобы добиться победы. Они рассчитывали взять шесть баллов в двух октябрьских матчах, но набрали только четыре очка и остались на последнем месте в турнирной таблице квартета.

Напомним, главный тренер сборной Чехии раскритиковал судейство в матче Лиги Наций с Украиной.

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