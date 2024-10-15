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Милевский назвал футболистов, которые могут усилить сборную Украины

15 октября 2024 17:10
Станислав Костюк - Редактор
Милевский назвал футболистов, которые могут усилить сборную Украины
Илья Забарный против Томаса Саучека. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станислав Костюк - Редактор

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский остался разочарован ничьей с командой Чехии в Лиге Наций. Он считает, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров выпустил на поле не основной состав. 

Милевский назвал футболистов, которые смогут усилить игру сборной Украины, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине". 

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Сборная Украины пропустила гол от Чехии в первом тайме матча четвертого тура Лиги Наций. После перерыва команда Сергея Реброва заработала право на пенальти, который реализовал Артем Довбик. 

Николай Матвиенко
Футболисты сборной Украины благодарят болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Милевскому не нравится игра сборной Украины 

Украинский спортсмен Артем Милевский заявил, что его не привлекает нынешняя игра национальной команды. Ему непривычно видеть состав "сине-желтых" без звезд, которые еще недавно были основными игроками сборной Украины. 

Эксперт назвал Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Александра Зинченко, Виталия Миколенко, Александра Караваева и Руслана Малиновского в качестве футболистов, которые способны усилить национальную команду. Почти все они пропустили октябрьские матчи Лиги Наций из-за травм. 

Милевский заявил, что с этими исполнителями сборная Украины обыгрывала в Киеве Португалию. А сейчас Артему скучно смотреть матчи "сине-желтых". 

Сборная Украины занимает последнее место в турнирной таблице своего квартета после четырех матчей Лиги Наций. Следующим соперником команды Сергея Реброва станет Грузия. Матч состоится в ноябре. 

Напомним, Артем Довбик назвал то, что его разочаровало в игре национальной команды против Чехии. 

А голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вызвал интерес одного из самых богатых европейских клубов. 

Легкоатлетка Юлия Левченко подтвердила звание одной из самых красивых спортсменок Украины и показала кадры новой соблазнительной фотосессии. 

 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Милевский Лига Наций

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