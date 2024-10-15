Милевский назвал футболистов, которые могут усилить сборную Украины
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский остался разочарован ничьей с командой Чехии в Лиге Наций. Он считает, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров выпустил на поле не основной состав.
Милевский назвал футболистов, которые смогут усилить игру сборной Украины, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".
Сборная Украины пропустила гол от Чехии в первом тайме матча четвертого тура Лиги Наций. После перерыва команда Сергея Реброва заработала право на пенальти, который реализовал Артем Довбик.
Милевскому не нравится игра сборной Украины
Украинский спортсмен Артем Милевский заявил, что его не привлекает нынешняя игра национальной команды. Ему непривычно видеть состав "сине-желтых" без звезд, которые еще недавно были основными игроками сборной Украины.
Эксперт назвал Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Александра Зинченко, Виталия Миколенко, Александра Караваева и Руслана Малиновского в качестве футболистов, которые способны усилить национальную команду. Почти все они пропустили октябрьские матчи Лиги Наций из-за травм.
Милевский заявил, что с этими исполнителями сборная Украины обыгрывала в Киеве Португалию. А сейчас Артему скучно смотреть матчи "сине-желтых".
Сборная Украины занимает последнее место в турнирной таблице своего квартета после четырех матчей Лиги Наций. Следующим соперником команды Сергея Реброва станет Грузия. Матч состоится в ноябре.
Напомним, Артем Довбик назвал то, что его разочаровало в игре национальной команды против Чехии.
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