Сабо назвав головну проблему Мудрика

Михайло Мудрик після фінального свистка. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думкою про Михайла Мудрика. Експерт назвав якості, яких не вистачає молодому футболістові.

Сабо вважає, що "Челсі" доведеться продати Мудрика, повідомляє "Лівий берег".

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Йожеф Сабо розчарований діями Михайла Мудрика у складі збірної України. Тренер вважає 23-річного вінгера неабияким гравцем із високою швидкістю, що й залучило лондонський "Челсі". Проте сильні якості футболіста майже не працюють в АПЛ.

Мудрик бореться із Цоуфалом. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Чого не вистачає Мудрику

Сабо нагадаємо про велику різницю між чемпіонатами України та Англії. В УПЛ Мудрик міг прокинути м'яч повз будь-якого суперника та втекти від нього в атаку. Проте в АПЛ футболісти страхують один одного та дуже щільно грають в обороні. Мудрику не дозволяють грати так, як він звик.

"У Мудрика немає такого дриблінгу, при якому м'яч ніби "приклеєний" до ноги. У "Челсі" його багато чому навчили, тому зараз він зміщується в центр, здатний діяти цікавіше. Роки минули, і вони побачили, що Мудрик — гравець середнього рівня. Продати його теж складно, адже вони придбали його за великі гроші", — пояснив Сабо.

Тренер додав, що Мудрик не вміє діяти в обороні. Це спільна проблема для більшості атакувальних гравців з України.

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