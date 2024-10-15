Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Сабо розкритикував одного з лідерів збірної України після матчу із Чехією arrow

Сабо розкритикував одного з лідерів збірної України після матчу із Чехією

15 жовтня 2024 15:43
Станіслав Костюк - Редактор
Сабо назвав головну проблему Мудрика
Михайло Мудрик після фінального свистка. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думкою про Михайла Мудрика. Експерт назвав якості, яких не вистачає молодому футболістові.

Сабо вважає, що "Челсі" доведеться продати Мудрика, повідомляє "Лівий берег".

Читайте також:

Йожеф Сабо розчарований діями Михайла Мудрика у складі збірної України. Тренер вважає 23-річного вінгера неабияким гравцем із високою швидкістю, що й залучило лондонський "Челсі". Проте сильні якості футболіста майже не працюють в АПЛ.

Михайло Мудрік
Мудрик бореться із Цоуфалом. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Чого не вистачає Мудрику

Сабо нагадаємо про велику різницю між чемпіонатами України та Англії. В УПЛ Мудрик міг прокинути м'яч повз будь-якого суперника та втекти від нього в атаку. Проте в АПЛ футболісти страхують один одного та дуже щільно грають в обороні. Мудрику не дозволяють грати так, як він звик.

"У Мудрика немає такого дриблінгу, при якому м'яч ніби "приклеєний" до ноги. У "Челсі" його багато чому навчили, тому зараз він зміщується в центр, здатний діяти цікавіше. Роки минули, і вони побачили, що Мудрик — гравець середнього рівня. Продати його теж складно, адже вони придбали його за великі гроші", — пояснив Сабо.

Тренер додав, що Мудрик не вміє діяти в обороні. Це спільна проблема для більшості атакувальних гравців з України.

Нагадаємо, головний тренер збірної Чехії розкритикував суддівство у поєдинку Ліги Націй проти України.

А відома легкоатлетка Юлія Левченко показала, як виглядає в елегантній сукні, що облягає.

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Ліга Націй Йожеф Сабо

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:05 Голова Хмельницького МСЕК вклада мільйони у польські банки — матеріали слідства

16:59 Північнокорейські військові втекли з російських позицій — що відомо

16:52 У ДТЕК відзвітували про підготовку до зими — чи все вдалося відновити

16:42 Масштабні схеми ухилення від мобілізації — СБУ виявила "фейкових" студентів

16:40 Відомий тренер розповів, чому Довбик погано грає за Україну

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

16:39 Залили бюст фарбою — у центрі Одеси знову поглумилися над Пушкіним

16:28 Умєров пояснив, як ЗСУ можуть використати боєприпаси, які не розірвалися

16:28 Розвідка Британії повідомила, що Росія збила власний безпілотник

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

17:05 Голова Хмельницького МСЕК вклада мільйони у польські банки — матеріали слідства

16:59 Північнокорейські військові втекли з російських позицій — що відомо

16:52 У ДТЕК відзвітували про підготовку до зими — чи все вдалося відновити

16:42 Масштабні схеми ухилення від мобілізації — СБУ виявила "фейкових" студентів

16:40 Відомий тренер розповів, чому Довбик погано грає за Україну

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

16:39 Залили бюст фарбою — у центрі Одеси знову поглумилися над Пушкіним

16:28 Умєров пояснив, як ЗСУ можуть використати боєприпаси, які не розірвалися

16:28 Розвідка Британії повідомила, що Росія збила власний безпілотник

16:13 Металіст 1925 підписав найталановитішого гравця Дніпра-1

16:12 Пішов з аукціону останній годинник Медведчука — скільки коштував експонат

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Text

15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Text

15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

Text

13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник