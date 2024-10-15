Сабо назвал главную проблему Мудрика

Михаил Мудрик после финального свистка. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о Михаиле Мудрике. Эксперт назвал качества, которых не хватает молодому футболисту.

Сабо считает, что "Челси" придется продать Мудрика, сообщает "Левый берег".

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Йожеф Сабо разочарован действиями Михаила Мудрика в составе сборной Украины. Тренер считает 23-летнего вингера незаурядным игроком с высокой скоростью, что и привлекло лондонский "Челси". Однако сильные качества футболиста почти не работают в АПЛ.

Мудрик борется с Цоуфалом. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Чего не хватает Мудрику

Сабо напомним о большой разнице между чемпионатами Украины и Англии. В УПЛ Мудрик мог пробросить мяч мимо любого соперника и убежать от него в атаку. Однако в АПЛ футболисты страхуют друг друга и очень плотно играют в обороне. Мудрику не позволяют играть так, как он привык.

"У Мудрика нет такого дриблинга, при котором мяч будто "приклеен" к ноге. В "Челси" его многому научили, поэтому сейчас он смещается в центр, способен действовать интереснее. Годы прошли, и они увидели, что Мудрик — игрок среднего уровня. Продать его тоже сложно, ведь они приобрели его за большие деньги", — объяснил Сабо.

Тренер добавил, что Мудрик не умеет действовать в обороне. Это общая проблема для большинства атакующих игроков из Украины.

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