Юрій Беньо пояснив проблеми Артема Довбика у матчі проти Чехії

Артем Довбик у матчі проти Чехії. Фото: УАФ

За матчі проти Грузії (1:0) та "Чехії" (1:1) в Лізі Націй збірна України здобула сім очок. В обог матчах з перших хвилин грав форвард Артем Довбик, але крім голу з пенальті нічим більше він не відзначився.

Про причини поганої гри Довбика розповів український тренер Юрій Беньо в інтерв’ю "Трибуні".

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Довбик влітку перейшов з іспанської "Жирони" в італійську "Рому", за яку вже забив чотири голи та зробив один асист.

Артем Довбик у матчі проти Чехії. Фото: Reuters

Чому Довбик погано грає

Беньо бачить проблему Довбика в тому, що в збірній на нього віддавали довгі передачі під пресинг двох-трьох захисників.

Фахівець вважає, що в матчі з Чехією Довбик залишався без належної підтримки, яка дає про себе знати, коли під постійним пресингом складно контролювати м'яч.

Артем Довбик святкує гол. Фото: Reuters

Беньо додав, що для збірної було важливо, аби хтось з партнерів завжди перебував поруч з Довбиком для підбирань.

"Треба, щоб одразу на підбиранні хтось був. Він може не виграти боротьбу у захисника, але десь скинути, десь завадити. Мусять бути 1-2 наші гравці. Бачив, що намагалися, той же Судаков, але чехи добре вигравала дуелі та одразу віддавали точні паси", — сказав Беньо.

Нагадаємо, Довбик врятував для України нічию проти Чехії в Лізі Націй.

Після гри з Чехією головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що сталося з Олексієм Гуцуляком.