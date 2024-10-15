Юрий Беньо объяснил проблемы Артема Довбика в матче против Чехии

Артем Довбик в матче против Чехии. Фото: УАФ

За матчи против Грузии (1:0) и "Чехии" (1:1) в Лиге Наций сборная Украины завоевала семь очков. В обоих играх с первых минут вышел форвард Артем Довбик, но кроме гола с пенальти ничем больше он не отличился.

О причинах плохой игры Довбика рассказал украинский тренер Юрий Беньо в интервью "Трибуне".

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Довбик летом перешел из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому", за которую уже забил четыре гола и совершил один ассист.

Артём Довбик в матче против Чехии. Фото: Reuters

Почему Довбик плохо играет

Беньо видит проблему Довбика в том, что в сборной на него отдавали длинные передачи под прессинг двух-трех защитников.

Специалист считает, что в матче с Чехией Довбик оставался без должной поддержки, дающей о себе знать, ведь под постоянным прессингом сложно контролировать мяч.

Артем Довбик празднует гол. Фото: Reuters

Беньо добавил, что для сборной было важно, чтобы кто-нибудь из партнеров всегда находился рядом с Довбиком для подборов.

"Надо, чтобы сразу на подборе кто-то был. Он может не выиграть борьбу у защитника, но где-то сбросить, где-то помешать. Должны быть 1-2 наши игрока. Видел, что пытались, тот же Судаков, но чехи хорошо выигрывали дуэли и сразу отдавали точные пасы", — сказал Беньо.

Напомним, Довбик спас Украине ничью против Чехии в Лиге Наций.

После игры с Чехией главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что произошло с Алексеем Гуцуляком.