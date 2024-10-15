Леоненко обидно назвал Мудрика регбистом после матча с Чехией

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

В матче четвертого тура Лиги Наций сборная Украины сыграла вничью с Чехией (1:1). Несколько моментов в матче имел Михаил Мудрик, но обычно не попадал по воротам.

Игру Мудрика в комантаре "Збірній" оценил бывший игрок киевского "Динамо" Виктор Леоненко.

Читайте также:

Виктор Леоненко. Фото: скриншот

Леоненко считает Мудрика игроком в регби

По словам Леоненко, он не понимает, куда Мудрик направляет мяч при подаче угловых.

Эксперт отметил, что, кроме момента в начале, когда Мудрик отдал пас на Шапаренко, в матче он больше ничем не отличился.

"Мишка-70, он же регбист, а теперь уже я его Мишка-угловой буду называть. Я вообще не понимаю, куда он бьет во время угловых? Его можно отметить только в начале игры, когда он пробежал и отдал на Шапаренко, а тот с момента сделал немомент, а потом весь матч, наверное, думал об этом. Это единственное, что сделал вчера Мишка-угловой", — сказал Леоненко.

Также Леоненко добавил, что Мудрик должен постоянно создавать разницу на поле и забивать голы из полумоментов, но этого он пока не делает.

Напомним, ранее Артем Милевский рассказал, кто может усилить сборную Украины.

Известный тренер рассказал, почему Артем Довбик плохо играет за сборную Украины.