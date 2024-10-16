Забарный стал кандидатом на переход в один из клубов Италии

Забарный уже зимой может усилить линию защиты итальянского гранда
Английский футбольный клуб "Борнмут" зимой следующего года может остаться без одного из своих лидеров. Защитник сборной Украины Илья Забарный стал кандидатом на переход в известную зарубежную команду.
"Борнмут" готов продать футболиста, чтобы улучшить свое экономическое положение, сообщает Top Mercato.
Илья Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" в январе 2023 года. Сделка обошлась "вишням" в 22,70 млн евро. За два года в составе английского клуба украинский защитник стал одним из лучших молодых игроков АПЛ и лидером обороны "Борнмута".
Забарный готов к новому вызову
В английском клубе готовы продавать своих лучших игроков, если по ним поступают выгодные предложения. Забарный может сменить клуб уже в январе 2025 года, поскольку им интересуется известный итальянский клуб.
Речь идет про миланский "Интер", который борется за победу в Серии А. Команда Симоне Индзаги не может наладить игру в обороне в этом сезоне. Она пропустила десять голов в семи матчах и занимает только второе место в турнирной таблице.
Забарный стал одним из кандидатов на переход в "Интер", который готов заплатить за Илью 35 млн евро. Другие претенденты на трансфер будут стоить дороже, потому не исключено, что зимой украинец продолжит карьеру в Италии.
Напомним, Виктор Леоненко придумал обидное прозвище футболисту сборной Украины Михаилу Мудрику.
А украинская легкоатлетка Юлия Левченко продемонстрировала кадры новой фотосессии в обтягивающем платье.
Читайте Новини.LIVE!