Забарный стал кандидатом на переход в один из клубов Италии

Илья Забарный на тренировке "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb/

Английский футбольный клуб "Борнмут" зимой следующего года может остаться без одного из своих лидеров. Защитник сборной Украины Илья Забарный стал кандидатом на переход в известную зарубежную команду.

"Борнмут" готов продать футболиста, чтобы улучшить свое экономическое положение, сообщает Top Mercato.

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Илья Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" в январе 2023 года. Сделка обошлась "вишням" в 22,70 млн евро. За два года в составе английского клуба украинский защитник стал одним из лучших молодых игроков АПЛ и лидером обороны "Борнмута".

Илья Забарный в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Забарный готов к новому вызову

В английском клубе готовы продавать своих лучших игроков, если по ним поступают выгодные предложения. Забарный может сменить клуб уже в январе 2025 года, поскольку им интересуется известный итальянский клуб.

Речь идет про миланский "Интер", который борется за победу в Серии А. Команда Симоне Индзаги не может наладить игру в обороне в этом сезоне. Она пропустила десять голов в семи матчах и занимает только второе место в турнирной таблице.

Забарный стал одним из кандидатов на переход в "Интер", который готов заплатить за Илью 35 млн евро. Другие претенденты на трансфер будут стоить дороже, потому не исключено, что зимой украинец продолжит карьеру в Италии.

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