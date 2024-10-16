Месси забил три гола за Аргентину в матче с Боливией

Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

В матче десятого тура отбора на ЧМ-2026 сборная Аргентины разгромила Боливию. Лидер "альбиселесте" Лионель Месси стал главной звездой поединка.

Месси установил новый рекорд в мировом футболе, сообщает Dailysports.

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Сборная Аргентины забила шесть голов в ворота национальной команды Боливии. Три из них оказались на счету Лионеля Месси. Еще по голу записали на свой счет Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и участник Олимпиады-2024 Тьяго Альмада.

Достижение Месси

Помимо трех голов лидер сборной Аргентины сделал еще две результативные передачи. Он стал рекордсменом по количеству хет-триков в матчах национальных команд. Лионель Месси уже в десятый раз забил три мяча за один поединок. Его первый хет-трик состоялся еще в 2012 году. В настоящее время на счету футболиста "Интер Майами" 112 голов за сборную Аргентины.

Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Matias Baglietto

Эта победа позволила подопечным Лионеля Скалони закрепиться на первом месте в отборочной зоне КОНМЕБОЛ. Отрыв от сборной Колумбии, которая идет на втором месте, составляет уже три балла. В следующем матче Аргентина сыграет 15 ноября на выезде с Парагваем.

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